اشتعال النيران في سيارة علي الطريق الإقليمي بالمنوفية

اشتعلت النيران في سيارة أجره "سزوكي" على الطريق الإقليمي، بين مدينة بنها بالقليوبية والباجور في المنوفية، مساء أمس؛ إذ احترقت السيارة بالكامل ولم يستطع المواطنين إخماد ألسنة اللهب اللتي ارتفعت في كل شبر داخلها.

وعلي الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الباجور وضباط المرور إلي مكان الحادث، ونقلت السيارة باستخدام ونش لتسهيل الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة في دائرة مركز شرطة الباجور، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحريق لم يشهد أي إصابات بين الركاب أو الماره، ولا توجد أي خسائر في الأرواح علي الطريق الإقليمي.

وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بنشوف حريق في سيارة أجره "سزوكي" علي الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور، ورفعت لتسهيل الحركة المرورية.

علي صعيد متصل، أصيب 10 أشخاص، مطلع الأسبوع الجاري، في حادث مروع علي طريق شبين الكوم قويسنا، بمحافظة المنوفية، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، عند كمين أبو شيخة، وتحطمتا نتيجة السرعة الزائدة.

وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين، وكذلك ضباط مرور المنوفية، لتسير حركة المرور، وإزالة العوائق الناتجه عن الحادث، وتجمع عدد كبير من الأهالي للمساعدة في نقل الحالات المصابة.

وأكد الدكتور أحمد سمير، مدير الطوارئ بمديرية الصحة بالمحافظة، أن الحادث تسبب في إصابة 10 أشخاص علي الأقل وجار حصر الباقي، وسينقلون إلى مستشفيات شبين الكوم .