مضايف أسوان تفتح أبوابها مبكراً لاستقبال مرشحي النواب

فتحت مضايف القبائل وكبار العائلات فى محافظة أسوان، فى مراكزها الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، مبكراً أمام المرشحين لمجلس النواب حتى قبل إعلان الأسماء النهائية للمرشحين.

وبدأ المرشحون فى اختيار المضايف والدواوين ذات الشعبية الكبيرة والتحرك لها، طالبين الدعم وأصواتهم خلال الفترة القادمة، وستشهد أسوان صراعا كبيرا فى ظل تنافس 90 مرشحا لفوز بـ5 مقاعد فردي فقط.

وأعلنت لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، كشوف الأسماء الأولية للمرشحين لمجلس النواب 2020، وذلك عقب انتهاء الفترة المحددة لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، عصر السبت الماضي.

وأعلنت اللجنة أسماء 90 مرشحاً على مستوى 4 دوائر بمحافظة أسوان 2020، وتم إعلان الأسماء ووضعها فى محكمة أسوان الابتدائية.

وحسب التصريحات الصحفية التى أدلى بها المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان، قال فيها إن المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وتم إعلان أسمائهم، مقسمين كالتالي: "أسوان - دراو" 35 مرشحا يتنافسون على مقعدين، "كوم أمبو" 14 مرشحا يتنافسون على مقعد، "نصر النوبة" 13 مرشحا يتنافسون على مقعد واحد، "إدفو" 28 مرشحا يتنافسون على مقعد واحد.

وتقدم في اليوم الأخير فقط 26 مرشحا بين مستقلين وتابعين لأحزاب، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.