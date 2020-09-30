آخر أخبار مصر.. طقس الغد وقرارات الحكومة وإعلان أماكن اختبارات القدرات

على مدار اليوم، يبحث المواطنين عن كل ما يمس حياتهم خاصة بعد صدور قرارات حكومية جديدة تمس حياتهم اليومية، أو تتعلق بالطقس و التعليم، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

الحكومة توافق على قرارات جديدة

وافق مجلس الوزراء، على تجديد الموافقة على عدد من القرارات حتى 31 ديسمبر وهي كالآتي:

تأجيل سداد مستحقات الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، شركات لسياحة مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه.

مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي

إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة "كوفنتري" الإنجليزية بمصر

رئيس الوزراء يوجه للسيطرة على السيول

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي قد تتعرض لها البلاد خلال الفترة القادمة.

طقس الغد: شبورة ورياح مثيرة للأتربة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد عن توقعات طقس الغد، إذ يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وتتكون الشبورة في الساعات الأولي من الصباح ، وتكون الرياح معتدلة، وتنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للأتربة.

مد مهلة تقديم طلبات تحويل الممارسة إلى عداد كودي

من الأخبار التي اهتم بها المواطنين اليوم هي مد الفترة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلي عدادات كودية لمدة شهر أخر، لتنتهي آخر أكتوبر بدلا من سبتمبر.

وقد تلقت المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء أكثر من 750 ألف طلب للتحويل للعداد الكودي لعد من الوحدات العقارية وصلت إلي 1.8 مليون وحدة.

إعلان أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة لطلاب الشهادات المعادلة والفنية، وستكون الاختبارات في تخصصات النسيج والملابس الجاهزة والزخرفي وترميم الآثار والتصوير وطباعة أوفست لخريجي المعاهد الفنية الصناعية، في محافظة القاهرة والجيزة في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

ومحافظات الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية يتم أداء اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

ومحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، يتم أداء اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

ومحافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان يتم أداء اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.