آخر أخبار مصر..بدء تنسيق الدبلومات و14ألف وظيفة جديدة وضوابط "التقوية"

تظل الأخبار الخدمية أبرز ما يمس المواطن، حيث يبحث عنها باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوظائف المتاحة بالدولة، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

إعلان تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للشهادات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

ويستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (عمارة - فنون) والكليات التكنولوجية"، وذلك بدءً من يوم الخميس 1 أكتوبر حتى يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبل.

وتعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 حتى يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020.

14 ألف وظيفة لجميع المؤهلات من القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة نحو 14 ألف وظيفة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وحملة الشهادات الإعدادية والابتدائية، للشباب من جميع الأعمار، في القاهرة وجميع المحافظات بمرتبات تبدأ من 1200 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، فضلًا عن الحوافز والساعات الإضافية.

ويستطيع الراغب في الحصول على الوظيفة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة من هنــــــــــــا.

وضع ضوابط مجموعات التقوية أثناء العام الدراسي الجديد

وضعت وزارة التربية والتعليم الضوابط الخاصة بـ مجموعات التقوية أثناء العام الدراسي 2020-2021، وتضمنت الضوابط أن تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع، ويجوز جمعهما، أو تقسيمهما، طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.

قطع المياه بالقاهرة والجيزة وبعض المدن الجديدة

أعلنت شركات مياه شرب القاهرة والجيزة ومدينة المنيا الجديدة قطع المياه عن بعض مناطق المحافظة نظرًا للأعطال المفاجئة والإصلاحات لمدة تبدأ من 8 ساعات ببعض المناطق.

إذ يتم قطع المياه عن مناطق (حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات، من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الحالي، حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وقطع المياه مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقري التابعة لها (طموه - شبرامنت - زاوية أبو مسلم - الحرانية - بني يوسف - نزلة الأشطر- منيل شيحة)، لمدة 8 ساعات، من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر المقبل، حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل.

كما سيتم قطع المياه عن مناطق الشيراتون ومنشية البكري وألماظة وأرض الجولف، أسما فهمي، عمارات المدفعية، بعض مناطق مصر الجديدة، بعض مناطق الزيتون، بعض مناطق عين شمس، الواحة، الكيلو 4.5، صقر قريش، الحي العاشر.

وسيتم قطع المياه عن مدينة المنيا الجديدة لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الـ9 صباح غدٍ الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وحتى الساعة الـ9 مساء اليوم نفسه، وذلك في إطار الصيانة الدورية ورفع الكفاءة لمحطة تنقية المياه بالمدينة.

طقس حار غدًا على القاهرة والوجه البحري

نشرت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدًا، الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.