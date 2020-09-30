بريد الوطن.. وانتهى عصر القطط السمان

زمان وإحنا صغار كنا نسمع كلمة «القطط السمان»، ولم يكن أحد يفهم وقتها المعنى، وبالتحديد فى عصر الرئيس السادات، ومع تفتح مداركنا عرفنا معنى القطط السمان وإنهم مش قطط واتسمّنت، لأ هؤلاء وحوش بشرية أتت مع موجة الانفتاح الاقتصادى وقتها، ومن باب الإتيكيت أطلق عليهم «القطط السمان» ومرت سنوات السادات ومن بعده جاء عصر مبارك، واللى ظهر فيه مزارع للقطط السمان اللى وضعوا أيديهم على كل حتة ومكان فى البلد، مع حرصهم على ارتداء ثوب المواطن الصالح، وفى ظل حالة من الحماية أصبح لهؤلاء القطط السدانة والرفادة، فرأينا ملوكاً وأباطرة لصناعات هى عصب الاقتصاد القومى، وحتى تؤمن تلك الحماية كان لزاماً عليهم أن تكون لهم صناعة هى الأخطر والأكثر تأثيراً فى العالم، وهى صناعة الإعلام، فرأينا صحفاً وقنوات ومحطات تليفزيونية لهم كانت المحرك الرئيسى فى اندلاع ثورات الخراب العربى، ومحركاً أساسياً فى كثير من الأمور. خلاصة الأمر أنه أصبح لهذا القط السمين سيف، وهو المال، وقلم هو إعلامه الموجه سواء فى مصلحة أو ضد الوطن، على حسب، وعندما تغير الوضع وبدا هناك وجه آخر للدولة يحاسب ولا يوائم، وليست لديه فواتير لأحد لم يعد أمام هؤلاء القطط إلا أن يعيدوا ما نهبوه وإلّا!

محمد الطرابيلى

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