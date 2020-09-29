بريد الوطن.. رسالة غرام لبلادنا الحلوة

كان نفسى أشارك فى حروبك وأموت من أجلك شهيد، كان نفسى أدافع عنك وسط الجحيم وكثافة النيران، كان نفسى قلمى يكتب عنك رساله نبيلة توصل للملايين، كثير حبوك لكن أنت كنت زى القمر بتنادى على الحبيب الأسمرانى، جرحى فى حبك بيزيد اشتياق، عمرى ما نقمت ولا حزنت منك يوم، ده أنا اتربيت على كل شبر من أرضك زرع فيّا الخير، نور طريقى وزاد انتمائى وقت الشدائد والمصائب، يا ضحكة المستقبل يا شفايف كلها مرمر عمره ما فى الحلق يمرر، شعراء ماتوا فى جمالك عشقاً ونسجوا بقصايدهم أحلى زهرة برية، جناين مصر على رأى فؤاد كانت الورود المتعطرة واللى عمرها رائحتها ما ذبلت، حجاب غاص فى همومك وحكى الأيام ووعى الشباب من مخاطر الزمان، أبنودى حمل الكتاب والأوراق وراح لرشدى يشدو بأجمل الألحان تحت الشجر، وبليغ طلع الألماس ونثره فى كل الأركان إبداع، ومصباح كان مهدى وكان للبسطاء نصيراً وفجر صبر أيوب، وشوقى جعلها أميرة على كل الممالك مالها مثيل فى العلو والشموخ، ورجب صاحبى قالها كلمة ونص وفند الحكاية ودرس المؤامرات ووجد ما يميت الضمائر ونادى بصحوة ترحم الأجساد وتصحيهم من تحت أقدام المتجبرين.

سامى الشيخ عامر

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