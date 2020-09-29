بريد الوطن .. خيراً تعمل.. أجراً تلقى

علمونا زمان إن لما تعمل خير هتلاقى قصاده شر، وكان المثل يقول خيراً تعمل شراً تلقى، لا مفيش خير يتعمل ويترد لك شر أبداً، جرب واعمل الخير وما تقولش أجرى وثوابى فين؟! هتلاقيه فى رزق واسع ما تعرفش مصدره إيه، هتلاقيه فى بركة فى بيتك وعيشة مرتاحة، هتلاقيه وقت أزمة شديدة ومحنة عسيرة، وقتها تيأس إنها تعدى وتلاقيها مرت وفرجت فجأة وحياتك اتغيرت للسعادة والهنا. فارمى حمولك على ربنا وتوكل عليه وساعد كل محتاج وأقف معاه، متسبش حد فى ضيقة وتقول وأنا مالى أنا ما أعرفهوش، وتتفرج عليه وهو بيتبهدل ويتهان وانت فى إيدك تساعده، الدنيا دوارة وكله سلف ودين، واللى هتعمله النهارده بكره يترد ليك. واوعى تفضح أزمة حد عشان الكل يعرف انت بتعمل إيه وبتطلّع إيه، اعملها وخلى نيتك صافية لوجه الله، ما تنساش إن الأعمال بالنيات. الخير اللى بتعمله مش بس هيترد لك فى دنيا فى حاجات كتير لا ده كمان هينفعك فى آخرتك وثوابه عند ربنا كبير. نلغى بقى مقولة خيراً تعمل شراً تلقى ونستبدلها بمقولة خيراً تعمل أجراً تلقى.

ندى مصطفى السيد