بريد الوطن.. «الكهرباء» ترد على إنارة قرية شبلنجة

إيماء إلى ما نُشر بجريدتكم بتاريخ 13 مايو الماضى تحت عنوان «بالجهود الذاتية إنارة أعمدة قرية شبلنجة بمركز بنها قبل العيد» والمتضمن قيام بعض الشباب بقرية شبلنجة مركز بنها بالعمل التطوعى وشراء لمبات إنارة بالجهود الذاتية وتركيبها تحت إشراف الوحدة المحلية لإنارة شوارع القرية، نحيطكم علماً بأن الإنارة العامة وصيانتها تتبع الوحدات المحلية بقرية شبلنجة، والتنبيه على عدم قيام المواطنين بالتعامل مع شبكة الإنارة العامة لعدم تعريض حياتهم للخطر مع إخلاء مسئولية القطاع عن أى أخطار تنشأ نتيجة عدم التزام الوحدة المحلية بتركيب لمبات إنارة بمعرفتها وطبقاً للأصول الفنية فى حال قبولها التبرعات من المواطنين طبقاً للإجراءات القانونية.

محمد عبدالحكم عبده - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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