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محمود مسلم

بريد الوطن.. قلب بنت

كتب:

بريد الوطن
09:52 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يابو قلب بنت

عُمرك ما بنت

إلا وصِعِبت

على البنات

بالروح فديت

لمّا اتحبيت

يوم جيت تحِب

الحُب مات

ياما قابلك فى الحياة دى

بنت حالة وبنت عادى

بس كنت فى كل مرة

تدى قلبك ييجى فاضى

بالجراح كِملت ملامحك

وابتديت فرحك يروح

روح يا قلبى الله يسامحك

انت خدت على الجروح

انسى اللى فات

والذكريات

هيرجعوك

زى اللى مات

هانسى اللى فات!.

الذكريات هترجّعك

وهتحيى فيك كُلّ اللى مات

ياما قابلك فى الحياة دى

بنت حالة وبنت عادى

بس كنت فى كل مرة

تدى قلبك ييجى فاضى

                                                                     محمد خميس الحاوى

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