بريد الوطن.. قلب بنت

يابو قلب بنت

عُمرك ما بنت

إلا وصِعِبت

على البنات

بالروح فديت

لمّا اتحبيت

يوم جيت تحِب

الحُب مات

ياما قابلك فى الحياة دى

بنت حالة وبنت عادى

بس كنت فى كل مرة

تدى قلبك ييجى فاضى

بالجراح كِملت ملامحك

وابتديت فرحك يروح

روح يا قلبى الله يسامحك

انت خدت على الجروح

انسى اللى فات

والذكريات

هيرجعوك

زى اللى مات

هانسى اللى فات!.

الذكريات هترجّعك

وهتحيى فيك كُلّ اللى مات

ياما قابلك فى الحياة دى

بنت حالة وبنت عادى

بس كنت فى كل مرة

تدى قلبك ييجى فاضى

محمد خميس الحاوى

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