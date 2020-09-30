بريد الوطن.. قلب بنت
كتب:
بريد الوطن
09:52 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
صورة تعبيرية
يابو قلب بنت
عُمرك ما بنت
إلا وصِعِبت
على البنات
بالروح فديت
لمّا اتحبيت
يوم جيت تحِب
الحُب مات
ياما قابلك فى الحياة دى
بنت حالة وبنت عادى
بس كنت فى كل مرة
تدى قلبك ييجى فاضى
بالجراح كِملت ملامحك
وابتديت فرحك يروح
روح يا قلبى الله يسامحك
انت خدت على الجروح
انسى اللى فات
والذكريات
هيرجعوك
زى اللى مات
هانسى اللى فات!.
الذكريات هترجّعك
وهتحيى فيك كُلّ اللى مات
ياما قابلك فى الحياة دى
بنت حالة وبنت عادى
بس كنت فى كل مرة
تدى قلبك ييجى فاضى
محمد خميس الحاوى
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