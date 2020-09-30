سيدتان و36 رجلا يتنافسون على 3 مقاعد في دائرة فاقوس بالشرقية

يتنافس 38 مرشحا بينهم سيدتين، على 3 مقاعد بالدائرة السادسة، مقرها مركز شرطة فاقوس، وتضم مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر بمحافظة الشرقية، ومن ضمن المشرحين، 5 عن حزب مستقب وطن و3 عن الوفد الجديد، ومرشحان عن المؤتمر، ومرشح عن حماة الوطن، ومرشح عن المحافظين، والباقي مستقلين.

وجاءت أسماء المرشحين على النحو التالي:

1. علاء أحمد عبدالنبي إبراهيم، وشهرته "علاء عبدالنبي"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "قلم".

2. سيف محمد رشاد سلامة، وشهرته "سيف رشاد"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "كتاب".

3. صبرى زكي صالح طنطاوي، وشهرته "صبري طنطاوي"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "أباجورة".

4. صلاح منصور عبدالعال عبدالحميد، وشهرته "صلاح منصور"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "سنبلة قمح".

5. علي الدين إبراهيم أحمد سيد أحمد النجار، وشهرته "علاء النجار"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "سلم".

6. نبيل محمد المهدي العطار، وشهرته "د.نبيل العطار"، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "حصان".

7. سامي عوض مطر محمد الألفي، وشهرته "العميد سامي الألفي"، مستقل الرمز الانتخابي "أوتوبيس".

8. حسين حلمي حسين السيد، وشهرته "حسين شريف"، مستقل، الرمز الانتخابي "أسد".

9. إمام منصور حسن منصور سعد، وشهرته "إمام منصور حسن"، مستقل، الرمز الانتخابي "كف".

10. نوسيلة إسماعيل أحمد سويلم أبو العمرو، وشهرتها "نوسيلة أبو العمرو"، مستقلة، الرمز الانتخابي "فراشة".

11. السيد عبدالرحمن السيد علي، وشهرته "السيد العقيلي"، مستقل، الرمز الانتخابي "فيل".

12. عثمان جمال محمد السيد كلوب، وشهرته "عثمان كلوب"، مستقل، الرمز الانتخابي "تمساح".

13. السيد فوزي مصطفى السيد، وشهرته "السيد الحرايري"، مستقل، الرمز الانتخابي "ديك".

14. حسن أحمد حسن محمد إبراهيم، وشهرته "حسن أحمد أبو الناس"، مستقل، الرمز الانتخابي "سهم".

15. فاتن السيد محمد أحمد، وشهرتها "فاتن بدران"، مستقلة، الرمز الانتخابي "شمعة".

16. محمد جلهوم محمد حسن، عن حزب "الوفد"، الرمز الانتخابي "نخلة".

17. محمد يوسف علي محمد أبو العطا، وشهرته "محمد أبو العطا"، عن حزب "المحافظين"، الرمز الانتخابي "مدفع".

18. صلاح هيكل السنوسي نصر، وشهرته "صلاح هيكل السنوسي" مستقل، الرمز الانتخابي "عنقود عنب".

19. محمد أحمد محمد السيد، وشهرته "محمد أحمد أبو سيف"، مستقل، الرمز الانتخابي "تليفون محمول".

20. سمير حسن سليمان محمد، وشهرته "سمير الفحيلي"، مستقل، الرمز الانتخابي "بندقية صيد".

21. محمد محمد ابراهيم مبروك، وشهرته "محمد مبروك"، مستقل، الرمز الانتخابي "شاكوش".

22. أحمد محمود محمد الصادق متولي، وشهرته "أحمد محمود السلامي"، مستقل، الرمز الانتخابي "طائرة هليكوبتر".

23. محمود عبدالغفار محمد السيد، مستقل، الرمز الانتخابي "ساعة يد".

24. إبراهيم محمد محمد إبراهيم، وشهرته "الكابتن إبراهيم محمد"، مستقل، الرمز الانتخابي "سيارة نقل".

25. حافظ يوسف علي حافظ، وشهرته "حافظ الملاح"، مستقل، الرمز الانتخابي "ميكروفون".

26. أسامة جمعة حسين حسن، وشهرته "أسامة جمعة شريف"، مستقل، الرمز الانتخابي "راديو".

27. محمود محمود محمد إبراهيم، وشهرته "محمود محمود فرحان"، مستقل، الرمز الانتخابي "سبيكة ذهب".28. علي السيد علي حسن، وشهرته "علي الوزير"، مستقل، الرمز الانتخابي "غصن زيتون".

29. عبدالمنعم توفيق علي علي، وشهرته "عبدالمنعم سليم" مستقل، الرمز الانتخابي "جرس".

30. حسن علي السيد غنايم، وشهرته "حسن غنايم" مستقل، الرمز الانتخابي "كرة أرضية".

31. مجدي محمد عطية السيد، وشهرته "مجدي عطية"، مستقل، الرمز الانتخابي "مشط".

32. لطفي صديق حسيني محمد سليمان، وشهرته "د. لطفي صديق"، مستقل، الرمز الانتخابي "سماعة طبيب".33. محمد محمد علي كلوب، وشهرته "محمد كلوب"، مستقل، الرمز الانتخابي "مروحة".

34. عمرو جلال محمود عبدالباقي، وشهرته "عمرو جلال عبدالباقي"، عن حزب "الوفد الجديد"، الرمز الانتخابي "علم".

35. الحسيني عبداللطيف عبدالوهاب حسن، وشهرته "طارق عبداللطيف العمدة"، مستقل، الرمز الانتخابي "سكينة".

36. صلاح الدين أحمد السيد شريبة، وشهرته "صلاح شربية"، مستقل، الرمز الانتخابي "نجفة".

37. محمد عبدالحليم محمد فهمي إسماعيل، وشهرته "محمد حلمي"، عن حزب "المؤتمر"، الرمز الانتخابي "مركب شراعي".

38. عبدالفتاح فرج عبدالفتاح فرج، وشهرته "عبدالفتاح فرج"، عن حزب "المؤتمر"، الرمز الانتخابي "سيف".