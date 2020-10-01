مليار و130 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعا خدميا بمدينة العاشر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة فى بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير فى التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرا إلى أنه جارِ تنفيذ 270 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارا و106 ملايين جنيه منهم 15 مشروعا خدميا وتنمويا بقطاعى (الأبنية التعليمية - الكهرباء) بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية بلغت مليار و130 مليون و 500 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 13 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة بلغت 230 مليون و 500 ألف جنيه جنيه بمدينة العاشر من رمضان، شملت تلك المشروعات:

- إنشاء جديد لمدرسة ثانوي عام بنين لإضافة 42 فصل وبتكلفة 25 مليون جنيه.

- إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 10 لاضافة 33 فصل وبتكلفة 7 مليون و700 ألف جنيه.

- إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحي 10 قطاع 1 لإضافة 44 فصل وبتكلفة 15 مليون و500 ألف جنيه.

- إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16 لإضافة 33 فصل وبتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه.

- إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16 قطعة 15 منطقة 5 لإضافة 33 فصل وبتكلفة 11 مليون و700 ألف جنيه.

- إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 4 المجاورة 29 لإضافة 33 فصل وبتكلفة 8 مليون و300 ألف جنيه.

- إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 15 القطعة 12 لإضافة 44 فصل وبتكلفة 11 مليون و700 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جار إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحي 15 مجاورة 97 لإضافة 44 فصل وبتكلفة 11 مليون و 300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالقطعة 3/2 بالمجاورة 63 لاضافة 44 فصل وبتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالمجاورة 3 الحى 30 لإضافة 28 فصل وبتكلفة 20 مليون و700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الثانوى العام بمركز الحي 7 القطعة 25 لاضافة 45 فصل وبتكلفة 23 مليون و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مركز المجاورة 27 لإضافة 56 فصل وبتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مركز الحي التاسع لإضافة 42 فصل وبتكلفة 35 مليون جنيه، بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس، ولتخفيف الأحمال والحفاظ على استقرار التيار الكهربي.

أكد محافظ الشرقية أنه جار إنشاء محطة محولات كهرباء العاشر من رمضان والتي ستعمل بقدرة /22/220/500 ك. ف بتكلفة 473 مليون جنيه.

وكذلك إنشاء محطة محولات كهرباء زيزينا بمدينة العاشر من رمضان، والتي ستعمل بقدرة /11/66/220 ك.ف بتكلفة 427 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.