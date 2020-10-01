تفاصيل "أون لاين" التعليم.. حضور وغياب وتفاعل وتقصير رحلة "النصف درجة"

تتبنى منظومة التعليم الجديد فلسفة حديثة، تعتمد بشكل واضح على تعدد مصادر المعرفة، وتشكيل وجدان طلاب الصفوف الأولى بأكبر قدر ممكن من المعلومات الحياتية، التي يمكن اكتسابها والتفاعل معها من خلال الظواهر المحيطة بالطالب، مثل المنزل والشارع والأصدقاء والجيران وما إلى ذلك.

واتجهت وزارة التربية والتعليم لتبني تلك المنظومة، لنسف الطرق التقليدية في التعليم التي تقوم على الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية، في رحلة البحث عن نصف درجة للالتحاق بإحدى كليات القمة، واستبدالها بمنظومة تعليم حقيقية، تُضيف لرصيد الطالب الذهني والعلمي وتساعده على مواكبة التغيرات العالمية والمحلية، وكذلك الانخراط في سوق العمل بعد تسليح الخريج بمهارات تكنولوجية حديثة، وإطلاق منظومة التعليم الجديدة 0-2، التي تعتمد في الأساس على البنية التكنولوجية، إلى جانب اعتماد مناهج حديثة تتماشى مع المنظومة الحديثة.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم من تحويل محنة انتشار فيروس كورونا وتعليق الدراسة في 15 مارس الماضي، إلى منحة بدء تطبيق نظام التعلم عن بعد "أون لاين"، من خلال إنشاء منصات إلكترونية تساعد الطالب في توفير مصادر التعلم المختلفة، واستبدال الامتحانات لمراحل النقل بمجموعة أبحاث تقيس فهم الطالب وتحدد مستواه، ومن ثم تمكنت الوزارة من إجراء النسخة الأولى من الدراسة عن بعد، وإعلان تفعيلها في بداية العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية، بهدف التباعد الاجتماعي بين الطلاب لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتعتمد منظومة التعليم الأون لاين على حضور الطالب "إلكترونيًا" والمشاركة في الفصل الإلكتروني أثناء تواجده في منزله، سواء من خلال متابعة القنوات التعليمية، أو التسجيل على المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، وهي:

منصة البث المباشر

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوي الخبرة، لتنظيم لقاءات مباشرة يتم إعلانها على المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف لتواصل فعال وبديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد.

منصة ذاكر

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إلكترونية للطلاب، أتاحت من خلالها مناهج المواد الدراسية، والتي يمكن أن تساعد الطلاب في تحصيل المناهج إلكترونيا، دون الحاجه إلى الكتاب الورقي.

منصة إدمودو

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة إدمودو للطلاب للتسهيل عليهم التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، لتوفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة.

قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب

أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب، لتوفير مقاطع الفيديو الخاصة بشرح المناهج الدراسية.

بنك المعرفة المصري

يساعد بنك المعرفة المصري في توفير المعلومات التي يحتاج إليها الطالب المصري في جميع المناهج.

القنوات التعليمية

وفرت الوزارة عددا من القنوات التعليمية التلفزيونية والتي يتم من خلالها بث شرح للدروس والمناهج التعليمية.

مكتبات إلكترونية يتم إتاحتها قريبًا

تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير عدد من المكتبات الإلكترونية مثل مكتبة E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية الصوتية.

طرق تسجيل الحضور والغياب في "الأون لاين"

وأعلنت وزارة التربية والتعليم طرق تسجيل الحضور والغياب من خلال حضور الطلاب للفصول الالكترونية، والتي تم تقسيمها إلى تسجيل الغياب في الحصص التي يشارك فيها الطلاب بشكل مباشر مع معلميهم، إذ يراجع المعلم مع الطلاب الموجودين معه، بالنداء عليهم وتسجيل الحاضر والغائب.

وأكدت الوزارة أنّ معلم الفصل يقيس مدى التزام الطالب بمشاهدة حصص القنوات التعليمية، من خلال مناقشته فيها خلال الأيام التي يحضر فيها داخل المدرسة، وتقييم مدى التزامه في أعمال السنة، ويسهل على الوزارة معرفة عدد مرات تسجيل الطالب على المنصات الإلكترونية ورصد مدى تفاعله مع المواد التعليمية الموجودة عليها.