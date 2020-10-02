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بريد الوطن.. على وهني

كتب:

بريد الوطن
10:04 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2020
على وهنى

على وهنى

على وهنى أقمتُ الحد جلادا

وتأبى النفسُ أن يبقى

يزلزلها إذا حادا

وخارت منه أوردتى

ويعلو النبض إن زادا

وقلب يعتلى أمرى

فينفى الحزن إبعادا

تعود إلىَّ مملكتى

وبأسى عاد مرتادا

                       

                                 سامح لطف الله

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