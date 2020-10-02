بريد الوطن.. على وهني

على وهنى أقمتُ الحد جلادا

وتأبى النفسُ أن يبقى

يزلزلها إذا حادا

وخارت منه أوردتى

ويعلو النبض إن زادا

وقلب يعتلى أمرى

فينفى الحزن إبعادا

تعود إلىَّ مملكتى

وبأسى عاد مرتادا

سامح لطف الله

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