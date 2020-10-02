بريد الوطن.. على وهني
كتب:
بريد الوطن
10:04 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2020
على وهنى
على وهنى أقمتُ الحد جلادا
وتأبى النفسُ أن يبقى
يزلزلها إذا حادا
وخارت منه أوردتى
ويعلو النبض إن زادا
وقلب يعتلى أمرى
فينفى الحزن إبعادا
تعود إلىَّ مملكتى
وبأسى عاد مرتادا
سامح لطف الله
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com