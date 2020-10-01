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مصر للطيران تسير 47 رحلة خلال الـ 24 ساعة القادمة.. تعرف على وجهاتها

تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5400 راكب

كتب:

أيمن حمزة
06:30 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
مصر للطيران تسير 47 رحلة خلال ال 24 ساعة القادمة تعرف على وجهاتها

مصر للطيران تسير 47 رحلة خلال ال 24 ساعة القادمة تعرف على وجهاتها

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم الخميس، 47 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، الشارقة، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، موسكو، لاجوس، أكرا، ندجامينا، الجزائر، بغداد.

كما تسير الشركة 4 رحلات جوية إلى جدة، و3 رحلات جوية إلى كل من دبي، الرياض، ورحلتين جويتين إلى كل من الدمام، أبوظبي، بيروت، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى كل من الأسكندرية، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5400 راكب.

كانت الشركة الوطنية مصر للطيران بدأت تفعيل بروتوكول التعاون مع مدينة كيدزانيا القاهرة الترفيهية لدعم الأهداف التعليمية و التربوية الحديثة للأطفال عن طريق المحاكاة.

وأعلنت الشركتان عن افتتاح نموذج مصغر للمطار وطائرة تحمل شعار مصر للطيران ليتمكن الأطفال من خوض تجربة السفر واسكتشاف عالم الطيران وأيضا القيام بأدوار الطيارين وأطقم الضيافة الجوية ومعرفة معلومات هامة عن السفر وبرنامج المسافر الدائم وغيرها من المواد الترفيهية والتعليمية للأطفال.

وبحضور الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تم عمل جولة داخل مدينة كيدزانيا وخوض تجربة السفر داخل نموذج الطائرة الموجود بالمدينة والتي تحاكي ما يدور برحلات السفر الجوي ابتداء من حجز تذكرة وختم جواز سفر للطفل وتجربة السفر على متن الطائرة كما تم التقاط العديد من الصور التذكارية داخل الطائرة.

وكان الطيار عمرو أبو العينين، قد صرح أن مصر للطيران تولي اهتمامًا كبيرًا بالأطفال لكونهم عملاء المستقبل وهم الأمل الذي تعتمد عليه الدولة المصرية لتحقيق أهدافها على مدار خططها الاستراتيجية طويلة المدى.

ومن هذا المنطلق، فقد كان واجبًا على مصر للطيران أن تُشارك في أحد المشروعات الهامة ذات الأهداف التعليمية والترفيهية في نفس الوقت لكي ينشأ جيل من الشباب قادر على التعرف على متطلبات وقدرات سوق العمل المختلفة وقادر على اتخاذ القرار وتولي القيادة."

وكان أحمد حبيب الرئيس التنفيذي لشركه إدراك لتطوير المشروعات التعليمية والترفيهية" قال: "تفتخر وتتشرف كيدزانيا القاهرة بانضمام شركة مصر للطيران إلى شركاء نجاحها، حيث يتطلع فريق كيدزانيا القاهرة إلى تعليم جميع زائريها الصغار بطريقة علمية ومتطورة ومسلية كافة المعلومات عن مصر للطيران وأنظمة السفر ودور أطقم الضيافة الجوية ومنحهم الفرصة ليصبحوا طيارين ناجحين ينتمون لمصر للطيران في كيدزانيا القاهرة.

وبموجب البروتوكول مع كيدزانيا سيتم منح أبناء العاملين بمصر للطيران تخفيض 20% للاستمتاع بما تقدمه المدينة سواء نموذج المحاكاه أو كافة الأنشطة الترفيهية الموجودة بالمدينة.

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