محافظ أسوان يوجه بتنفيذ أعمال صيانة لأعمدة إنارة "الخلاصاب"

قال قاسم معتصم، نائب رئيس مركز ومدينة أسوان لشؤون القرى، إن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وجه بتنفيذ أعمال صيانة محول الكهرباء لأعمدة الإنارة بالخلاصاب شرق التابعة لمركز أسوان.

كانت محافظة أسوان واصلت جهودها لتنمية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك ضمن مسابقة " شباب أسوان يبتكر" والتى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتدشين فعالياتها التى تستهدف كافة الفئات من الشباب الأسوانى الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية ، وكذا الأنشطة الإنتاجية فى المجال الزراعى بهدف توفير فرص عمل حقيقة للشباب.

وأكد اللواء أشرف عطية بأن مسابقة " شباب أسوان يبتكر " هى مبادرة تهدف لتأهيل وتدريب مجموعات من شباب الخريجين ولاسيما فى ظل ما ستشهده المحافظة خلال الفترة القادمة من إفتتاح مجمعات صناعية جديدة مثل المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والتى ستضم 308 ورشة ومصنع صغير كمرحلة أولى ، موضحاً بأنه سوف يتم منح جوائز مالية قيمة لأفضل 10 أفكار إبتكارية فى المجال الصناعى الإنتاجى ، فضلاً عن رعاية أصحاب الأفكار الفائزة من خلال حاضنة أعمال لتقديم الدعم والمشورة فى المجال الفنى والمالى بواسطة الرعاة المشاركون وفى مقدمتهم جامعة أسوان وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان.

وفى نفس السياق كلف أشرف عطية بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ والتى أشارت إلى أن هذه المسابقة تعد أحد المحاور الرئيسية لأعمال ومهام لجنة تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تم تشكيلها بقرار محافظ أسوان ، موضحه بأن هذه المسابقة تسعى لدعم وتطوير شباب المستثمرين وأصحاب الأفكار المتميزة والمبتكرين لتقديم رؤيتهم فى إقامة مشروعات فى المجال الصناعي الإنتاجى.