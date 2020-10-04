تحصين 31 ألف رأس ماشية ضد "القلاعية" خلال أسبوعين ببني سويف

أكد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، انتظام العمل في الحملة القومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الماضي، وتستمر على مدار شهر كامل، طبقاً لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وكشف التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطري ببني سويف، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها، بلغ 30 ألف و992 رأس ماشية، بواقع 26 ألف و968 رأساً من الأبقار، و3 آلاف و345 رأساً من الجاموس، و679 رأساً من الأغنام والماعز، مشيراً إلى استمرار أعمال التحصين وفقاً للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

ووجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري، لتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، بهدف تحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني، بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة، وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وأضاف الدكتور طارق الوكيل أن أعمال الحملة مستمرة تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، حيث تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيراً إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، لافتاً إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.