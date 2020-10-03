آخر أخبار مصر.. ركوب سيارات هيئة النقل مجانا وكشف أثري جديد

يبحث المصريون عن الأخبار الخدمية، التي تمس حياتهم وطريقة تعاملها بشكل يومي، وخلال اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر، تصدرت عدد من الأخبار اهتمامات القراء، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

السماح لكبار السن بركوب وسائل هيئة النقل العام مجانًا

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه بدأ السماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عام بركوب وسائل هيئة النقل مجانًا، بينما من هم أكبر من 60 عام فقد تم تخفيض سعر التذكرة إلى النصف، ويتم تحصيل التذكرة من خلال بطاقة الرقم القومي.

التضامن: لشهر واحد فقط زيادة دعم برنامج كرامة 100 جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة الدعم لبرنامج معاش الكرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لمن يزيد عمرهم على 65 عام، ليصبح المعاش 550 جنيهًا، بدلا 450 جنيهًا، وسيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر الحجازي، وهي لمدة شهر واحد فقط، وتأتي هذا في لدعم كبار السن بكل السبل ولا تدخر جهدًا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على كل أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدى.

وصول أول رحلتي طيران من فرنسا في ظل كورونا

بعد توقف دام نحو 6 أشهر، أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن استقبال أول رحلتي طيران من مطار العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم اليوم السبت، وهما تعدان أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس منذ تعليق رحلات الطيران في مصر مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

"العناني": يعلن عن الكشف الأثري الجديد بسقارة

يعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم عن الكشف الأثري الجديد بمنطقة الغريفة الأثرية التي تقع بمنطقة تونا الجبل، غرب مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا.

وحصلت "الوطن"، على معلومات عن القطع المهمة التي سيتم الكشف عنها، ومنها، أدوات محاجر وأقنعة من الخشب، مجموعة من تماثيل الأوشابتي المنقوشة بالهيروغليفية تعود للعصر المتأخر، مجموعة من الأواني الكانوبية من البلستر الخشن من المقبرة رقم 33، وتعود للعصر المتأخر، مجموعة من الأواني الكانوبية من المقبرة رقم 16، وتدعى "مان شو" من العصر المتآخر.

الإعلان عن تفاصيل اشتراطات البناء الجديدة

في انفراد خاص بجريدة "الوطن"، حصلت على الشكل الأولي لاشتراطات البنائية والتخطيطية للبناء في مدينتي القاهرة والجيزة، والتي سيتم وإعلانها بشكل رسمي خلال أيام.

ووفق الاشتراطات المبدئية؛ فإن الحد الأقصى للارتفاع في نطاق الجيزة سيكون 13.5 متر أو 5 أدوار، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع.

وحددت الاشتراطات الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض في الاستعمال السكني بـ200 متر، على أن يكون الحد الأقصى لتلك المساحة 4200 متر، على ألا تتعدى نسبة البناء عليها عن 50%.

واشتملت الاشتراطات الجديدة، الالتزام بتطبيق كود انتظار السيارات على جميع الاستعمالات المصرح بها، وأن يكون منسوب سقف البدروم لا يزيد على 120 سنتيمتر من الصفر المعماري، مع احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.