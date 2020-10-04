"الهجان" يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف بطوخ وكفر شكر

وجه محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في نطاق مدينتي طوخ وكفر شكر، وذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي اليوم الأحد.

استهل المحافظ جولته بتفقد محطة الصرف الصحي بناحية كفر "عامر رضوان"، بقرية "أسنيت"، التابعة لمدينة كفر شكر، حيث تم الانتهاء من خط الطرد والشبكات الداخلية، والمحطة المقامة على مساحة 400 متر مربع، بتكلفة إجمالية 36 مليون جنيه.

ثم تفقد المحافظ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية "برقطا"، بطاقة 7500 متر مكعب يومياً، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الأولى إنشاء المباني الإدارية والخدمية ووحدة المعالجة، وعدد 20 حوض تجفيف.

كما تفقد "الهجان" مشروع محطة رفع صرف صحي بعزبة "الشيخة فاطمة"، التابعة لكفر "عزب غنيم"، المقامة على مساحة 400 متر مربع، كما تم الانتهاء من تشطيب الأعمال، وتقدر تكلفه المحطة بحوالى 16 مليون جنيه، وتشمل خط الطرد وشبكات الانحدار والمحطة، وتخدم كفر "عزب غنيم"، وقريتي "بقشو" و"الشيخة فاطمة".

كما تفقد المحافظ توسعات محطة مياه طوخ، التي يجري إنشاؤها في منطقة "العبادلة"، بطاقة 69 ألف متر مكعب في اليوم، بمعدل 1600 لتر في الثانية، بتكلفة 100 مليون جنيه، لتصبح الطاقة الإجمالية، بعد التوسعات، 138 ألف متر مكعب يومياً، مؤكداً على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمحطة.

وكذلك تفقد "الهجان" توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بناحية "امياي"، بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً، وبتكلفه 150 مليون جنيه، وتخدم قرى "برشوم" و"السيفا" و"الصالحية"، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل نهاية سبتمبر من العام القادم 2021.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة لها بحسب البرنامج الزمني، موجهاً بسرعة حصر المشروعات المتعثرة الخاصة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، للبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيلها، لتقديم الخدمة لأهالى المحافظة.

واختتم "الهجان" الجولة بتفقد أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجري تنفيذها بمدينة طوخ، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ، حيث تستهدف تأهيل الترع والفروع بطول 77 كيلومتراً، وبتكلفة قدرها 255 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة القليوبية كمرحلة أولى.

جاءت الجولة بحضور اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، وأحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والري والمشروعات بالمحافظة.