بريد الوطن.. الدولة هى مصر وهى الباقية

الدولة المصرية هى أقدم دولة فى تاريخ البشرية، ومنها تعلم العالم ماهية الدولة، مصر هى مصر لا تقسم ولا تقبل القسمة منذ وحدها مينا منذ 3200 سنة قبل الميلاد، تمددت ولكنها تعود إلى حدودها الثابتة منذ فجر التاريخ، مصر للمصريين لا تعرف إلا المصرى، فلا طوائف ولا ملل ولا عصبية ولا أقليات، مصر بأرضها وحدودها لا يعرف أهلها التفريط ولو فى شبر من أرضها من آلاف السنين، وفى يقين كل مصرى أصيل أن أرضه هى عرضه، منذ نشأت الدولة المصرية كانت فيها السلطة الحاكمة التى تسيطر وتحكم بالعدل، وبها كانت مؤسسات الدولة قبل أن يعرفها أى بلد فى العالم، سطر التاريخ لأول دولة فى التاريخ وهى مصر أن كان لها جيوش تحميها وتدفع عنها المخاطر، وستظل إلى يوم الدين آمنة بجندها خير أجناد الأرض، مصر أول أمة فى التاريخ تعرف التوحيد قبل رسالات السماء، مصر هى الباقية المستقرة السمراء الخصبة، ولن تفلح أى محاولة لإسقاط الدولة المصرية، فهى الآمنة المطمئنة بأمر الله، علم المصريات يدرس فى 50 دولة من دول العالم المتحضر، ويتعلم منه الجميع أن مصر هى أول دولة شيدت بداية الحضارة الإنسانية، مصر الدولة (الأرض - الشعب - السلطة) منها تعلمت الدنيا مكونات الدولة.

لواء أ ح / محمد يوسف شعيشع

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