رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن.. اختبار الإنسانية

كتب:

بريد الوطن
09:57 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
الحزن

الحزن

ماعنديش أوبشن اختيارات

وجودى ف الحياة بالذات

رسالة وم الضرورى تتم

وأنا البطلة

ولازم أكمل القصة لآخر الفيلم

ولازم أحقق المغزى

ولو حسيت بـ١٠٠ نغزة

تفوّق روحى جوة الحلم

هاكمل دورى واتبسم

وإيه يعنى لو اتقسم

لشىء بين الحقيقة ووهم

فلو كان ليك ف يوم مشهد

ف جه الوقت اللى فيه تشهد

بأن حياتى بيك كاملة

ومن غيرك كمان هتتم

                                                                                   نجلاء نعيم

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن.."تكافل وكرامة" ينهي معاناتنا يا وزيرة التضامن

بريد الوطن.. ثقوب سوداء في محيط العقل

بريد الوطن.. على وهني

بريد الوطن.. لا مستحيل في هذا الزمن

بريد الوطن.. حل لي أزمتي في التعيين يا سيادة النائب العام

بريد الوطن.. شوق النهاية

بريد الوطن.. بين بوريس جونسون وفيروس كورونا

بريد الوطن.. عام دراسي جديد.. وخطة شاملة للنهوض بالتعليم

بريد الوطن.. شكر واجب لمكتب الشئون في الجلاتمة

بريد الوطن.. وانتهى عصر القطط السمان