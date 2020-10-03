بريد الوطن.. اختبار الإنسانية

ماعنديش أوبشن اختيارات

وجودى ف الحياة بالذات

رسالة وم الضرورى تتم

وأنا البطلة

ولازم أكمل القصة لآخر الفيلم

ولازم أحقق المغزى

ولو حسيت بـ١٠٠ نغزة

تفوّق روحى جوة الحلم

هاكمل دورى واتبسم

وإيه يعنى لو اتقسم

لشىء بين الحقيقة ووهم

فلو كان ليك ف يوم مشهد

ف جه الوقت اللى فيه تشهد

بأن حياتى بيك كاملة

ومن غيرك كمان هتتم

نجلاء نعيم

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