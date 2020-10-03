بريد الوطن.. مع بزوغ الفجر وصياح الديك

خلق الله كل شىء من أجل الإنسان ليتمتع به، لم يحجب أو يمنع عن أى إنسان شيئاً، سواء كان يؤمن به أو لا يؤمن، فمحبة الله غير محدودة أو منتقصة. فمحبته ورحمته وعدله لا تتغير، مع بزوغ الفجر كل يوم كان زمان صياح الديك عالياً ومتكرراً منبهاً يوقظنا من النوم فى البدرية، مذكراً إيانا بالصلاة لله الواحد الأمين والدعاء بالسلامة والخير والرزق الوفير وشفاء المرضى وحمايتنا من الأوبئة والزلازل وعزاء الحزين وفك ضيق المتضايقين ويحفظ بلادنا الشعب والرئيس والجند وكل القوات والقيادات وبيوت الصلاة ويحمى الجميع، إلا أنه هذه الأيام فى صياحه تغيرت نبرات صوته، صارت حزينة وضعيفة متكررة يريد أن يبلغنا رسائل ويعيدنا للحياة الأفضل.

اسمع صوت الضمير الحقانى وعِش فى مخافة الله العادل الديان، تأمل نعم الله عليك وحمايته وتسخير كل شىء لك من شعبنا وجيشنا والشرطة والصحة والتعليم وقيادة حكيمة وإنسان مؤمن بالله، يقود زمام الأمور بتدبير وإرشاد الله، فالله حارسهم ومساندهم من أجل خدمتك والحفاظ عليك من غدر الملاعين، انهض وانتبه لكل ما يقدمه رئيسنا ورئيس مجلس الوزراء والجيش والشرطة والصحة والحكومة كلها من أجل صحتك وسلامتك وأمنك والحفاظ عليك وعلى ممتلكاتك من المرض والإرهاب والبلطجة، كله بفضل الله فمصر مباركة وستظل مباركة ولم ولن تُهزم أو تنكسر أو تضعف.

أخيراً.. الديك يذكّرك «قوم فى البدرية وصلى لرب العباد ونادى بالخلاص لأجل التمتع بالأبديه السعيدة».

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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