النيابة تأمر بتشريح جثة الطفل "المشنوق" داخل منزله بالشرقية

أمرت نيابة مركز شرطة مشتول السوق، في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل الذي عثرت عليه أسرته "مشنوقاً" داخل المنزل، في قرية "كفر إبراش، بدائرة المركز.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال الطفل "يوسف م. ش."، 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، جثة هامدة، ووجود أثار خنق حول العنق، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال والد الطفل، عامل زراعي، أفاد بأن أفراد الأسرة عثروا على الطفل مشنوقاً داخل غرفته بالمنزل، حيث قام بلف "إيشارب" والدته حول عنقه، وربطه في "ماسورة" ستارة، ثم قام بشنق نفسه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف "الأب" أن الطفل كان منطوياً على نفسه، ويمضي ساعات طويلة في اللعب على هاتف المحمول، دون الاهتمام بمذاكرة دروسه، مما دفع والدته إلى منعه من استخدام الهاتف، خلال الفترة الأخيرة، وبعد عدة أيام على تلك الواقعة، فوجئوا به مشنوقاً داخل غرفته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم نقل جثة الطفل من مستشفى مشتول السوق المركزي إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تميهداً لتشريحها وإصدار قرار بالصفة التشريحية للتصريح بالدفن.