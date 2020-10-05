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السجن 3 سنوات لتاجريّ مخدرات ضُبط بحوزتهما 42 "طربة حشيش"

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حماده الشوادفي
05:37 م | الإثنين 05 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، برئاسة  المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين ممدوح محمود أيوب، وإيهاب محمد عصمت،  بالسجن 3 سنوات لاثنين من تجار المواد المخدرة بعد ضبطهم ب42 طربة حشيش في كمين "عيون موسى".

تعود أحداث الواقعة إلى أبريل الماضي، عندما وردت معلومات تفيد بقيام تاجريّ مخدرات ببنى سويف بتهريب كمية من الحشيش عبر منفذ عيون موسى، وجرى التأكد من صحة المعلومات، وإخطار النيابة العامة للحصول على إذن بضبط وبتفتيش سيارة المتهمين "عصام .ع. م " 24 عامًا، عامل، ومقيم ببنى سويف، و" بدران .ع. م"  27 عامًا، عامل، وعثرت القوات على 7 لفافات كبيرة الحجم و7قطع من الحجم المتوسط من مخدر الحشيش، بإجمالي 42 طربة حشيش، ومبلغ مالي 1570جنيه.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتسليم كمية  الحشيش لأحد عملائهما بالقرب من كمين عيون موسى، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة برقم 457 لسنة 2020، جنايات رأس سدر، وقررت النيابة حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السيارة بديوان القسم، ثم أحالتهما النيابة للجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.

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