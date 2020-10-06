بريد الوطن.. السنوات الست في عصر الرئيس السيسي

قبل أن تكتب عن السنوات الست فى مسيرة مصر على يد الرئيس السيسى، يجب أن تسأل نفسك سؤالاً، وأن تكون منصفاً مع نفسك، أين كانت مصر قبل السيسى؟ وأى طريق كان مخططاً لمصر السير فيه؟ لن أبالغ ومعى الكثير إن قلت إن أصعب الفترات التى مرت على بلادنا فى تاريخنا الحديث الذى عاصرناه وقرأنا عنه هى تلك الفترة التى اجتاحت عالمنا العربى فى أكذوبة سُميت باسم الربيع العربى، وما حصدنا منها غير الخراب الذى لحق بأمتنا العربية، ولكن كان هنا فى مصر جيش وطنى صادق العقيدة، ورجال شرفاء، ورجل قرأ وعرف حدود المؤامرة مبكراً، هذا الرجل الذى تراه بعزيمة الشباب وبجهد أجهد كل من حوله، وأزعم أن الرئيس السيسى لا ينام منذ أن اطلع على مخططات النيل من مصر، وفى ست سنوات أصبحت مصر أكثر قدرة على أن تُسمع العالم صوتها، والجديد فى قيادة السيسى هو الفعل قبل الكلام، فرأينا مئات المشروعات بعد تنفيذها وخروجها للنور ولم نسمع عنها قبل خروجها للنور، ورأينا الرجل يعمل على جميع المحاور بناء وتنمية فى الداخل وعلاقات دولية فى الخارج وتقوية وتدعيم الجيش ليصبح من أقوى الجيوش فى العالم، ولا يسعنى وملايين المصريين إلا أن نقول له: نشكرك على الإعجاز، وننتظر منك كثيراً من الإنجاز.

محمد الطرابيلى - المنصورة

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