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محمود مسلم

بريد الوطن.. تحية للشهيد

كتب:

بريد الوطن
09:56 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
الشهيد أحمد المنسى

الشهيد أحمد المنسى

يا منسى

مبقتش منسى

وعمرك ما حتتنسى

نار على علم اسمك

وجوه قلوبنا رسمك

مطبوع مع حكايتك

أسطورة واللى زيك

فى زمنا قليل

مدرسة فى البطولة

أستاذ فى الرجولة

بيتعلم منك ملايين

مبروك عليك يا بطل

سجل الخالدين

فى البطولة أسد

قلبك حديد

وفى المعاملة

إنسان مالوش مثيل

واسألوا العسكرى

خفاجى عن حكايته

مع الشهيد

والله الدمعة فرت

حزين وسعيد

حبه لربه كان شديد

محافظ على فرضه

وعشقه لوطنه أكيد

                                                                         عصام أبوالدهب

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