بريد الوطن.. تحية للشهيد

يا منسى

مبقتش منسى

وعمرك ما حتتنسى

نار على علم اسمك

وجوه قلوبنا رسمك

مطبوع مع حكايتك

أسطورة واللى زيك

فى زمنا قليل

مدرسة فى البطولة

أستاذ فى الرجولة

بيتعلم منك ملايين

مبروك عليك يا بطل

سجل الخالدين

فى البطولة أسد

قلبك حديد

وفى المعاملة

إنسان مالوش مثيل

واسألوا العسكرى

خفاجى عن حكايته

مع الشهيد

والله الدمعة فرت

حزين وسعيد

حبه لربه كان شديد

محافظ على فرضه

وعشقه لوطنه أكيد

عصام أبوالدهب

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