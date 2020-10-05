بريد الوطن.. تحية للشهيد
كتب:
بريد الوطن
09:56 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
الشهيد أحمد المنسى
يا منسى
مبقتش منسى
وعمرك ما حتتنسى
نار على علم اسمك
وجوه قلوبنا رسمك
مطبوع مع حكايتك
أسطورة واللى زيك
فى زمنا قليل
مدرسة فى البطولة
أستاذ فى الرجولة
بيتعلم منك ملايين
مبروك عليك يا بطل
سجل الخالدين
فى البطولة أسد
قلبك حديد
وفى المعاملة
إنسان مالوش مثيل
واسألوا العسكرى
خفاجى عن حكايته
مع الشهيد
والله الدمعة فرت
حزين وسعيد
حبه لربه كان شديد
محافظ على فرضه
وعشقه لوطنه أكيد
عصام أبوالدهب
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