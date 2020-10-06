بريد الوطن .. صباحك عيد

صباحك عيد

مَعَدش بعيد

هاقول وأعيد

تعيش طيّب!

ويوم العيد

غريبة.. سعيد

وبعد العيد

تقضّى الدنيا دى معيّد

تعيد العيد

ومهما تعيد

تكون عَيّل

وتتمنى العيدية تزيد

نعيد العيد

ونيجى بعيد

وحتى بعيد ما دام نمشيه

لأجلك.. دانى وقريب

نعيد العيد؟!

محمد خميس الحاوى

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