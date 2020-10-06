بريد الوطن .. صباحك عيد
كتب:
بريد الوطن
09:59 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
العيد
صباحك عيد
مَعَدش بعيد
هاقول وأعيد
تعيش طيّب!
ويوم العيد
غريبة.. سعيد
وبعد العيد
تقضّى الدنيا دى معيّد
تعيد العيد
ومهما تعيد
تكون عَيّل
وتتمنى العيدية تزيد
نعيد العيد
ونيجى بعيد
وحتى بعيد ما دام نمشيه
لأجلك.. دانى وقريب
نعيد العيد؟!
محمد خميس الحاوى
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