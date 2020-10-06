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محمود مسلم

بريد الوطن .. صباحك عيد

كتب:

بريد الوطن
09:59 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
العيد

العيد

صباحك عيد

مَعَدش بعيد

هاقول وأعيد

تعيش طيّب!

ويوم العيد

غريبة.. سعيد

وبعد العيد

تقضّى الدنيا دى معيّد

تعيد العيد

ومهما تعيد

تكون عَيّل

وتتمنى العيدية تزيد

نعيد العيد

ونيجى بعيد

وحتى بعيد ما دام نمشيه

لأجلك.. دانى وقريب

نعيد العيد؟!

                                                                       محمد خميس الحاوى

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