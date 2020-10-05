بعد عامها الـ46.. أعمال منتظرة لكيت وينسليت

تتم اليوم الممثلة الإنجليزية كيت وينسليت عامها الـ 46، قدمت منذ أوائل التسعينات وحتى وقتنا الحالي حوالي 60 عملا فنيا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، وترشحت عن أعمالها المميزة للعديدة من الجوائز، بينها 7 ترشيحات أوسكار حصدت منها واحدة، كما حصدت 3 جوائز بافتا، بالإضافة إلى 4 جولدن جلوب.

وللنجمة الإنجليزية صاحبة الشعبية الواسعة، عدد من المشروعات السينمائية، التي تحضر لها في الوقت الحالي نعرضها في التقرير التالي.

Black Beauty

تم الإعلان عن مشاركة كيت وينسليت بصوتها في Black Beauty وهو من بطولة كلير فورلاني وماكنزي فوي، ومن إخراج أشلي أفيس والتي كتبت السيناريو المأخوذ عن رواية لـ آنا سيويل.

يحكي الفيلم عن مراهقة حزينة على فقدان حصان انتزع من عائلتها.. ومن المقرر عرضه العام الجاري بأمريكا.

Naya Legend of the Golden Dolphin

تشارك كيت وينسليت بصوتها في فيلم الأنيميشن الذي يجمع كل من ميجان فوكس، جيرارد بتلر، إلين بيج، ومن إخراج جوناثان كاي والتي شاركت في تأليفه مع كاتي فورد.

يحكي الفيلم عن مغامرات الدولفين الذهبية ومهمتها لإنقاذ الأرض، ومن المقرر عرضه في أمريكا يوم 22 يونيو 2022.

Avatar 2

تشارك كيت وينسليت بطولة الفيلم مع عدد كبير من النجوم بينهم فين ديزل، زوي سالدانا ، أونا شابلن، وهو من إخراج وتأليف جيمس كاميرون. ومن المقرر عرضه 16 ديسمبر 2022 بحسب موقع IMDB.

Mare of Easttown

تصور حاليا كيت بلانشيت دورها في مسلسل Mare of Easttown، والذي يجمع الممثلين، سوزي بيكون، ديفيد دينمان، نيل هوف.

تدور أحداث المسلسل حول محققة في بلدة صغيرة في بنسلفانيا تحقق في جريمة قتل محلية بينما كانت تحاول الحفاظ على حياتها من الانهيار.

Lee

تم الإعلان عن بطولة كيت وينسليت في فيلم لي، ويحكي سيرة إليزابيث لي، عارضة الأزياء التي أصبحت مراسلة حرب مشهورة لإحدى المجلات خلال الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في 2021.