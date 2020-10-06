"الوطن" أمام قبر عاطف السادات "شهيد أكتوبر".. الخفير: "الملائكة تحرسه"

لافتة صغيرة مكتوب عليها "الشهيد طيار محمد عاطف السادات.. استشهد في سيناء يوم السبت الموافق 10 رمضان 1393.. الموافق 6 أكتوبر سنة 1973.. ودفن يوم الأحد الموافق 31 مارس 1974"، تشير إلى القبر الذي يضم بين جنباته جثمان أحد أبرز شهداء حرب أكتوبر.

"الوطن" زارت قبر "الشهيد عاطف السادات"، شقيق رئيس الجمهورية آنذاك "أنور السادات"، الذي استشهد أثناء دفاعه عن أرض مصر وجوها، في ظل حرب مجيده شهدها العالم بأسره، ويتردد أن أول شهيد في الحرب، كان بطل جولتنا "الشهيد طيار محمد عاطف السادات".

ولد "محمد عاطف السادات"، الشقيق الأصغر للرئيس السادات، في 13 مارس 1948، تخرج من الكلية الجوية عام 1966، وأمضى عامين في الاتحاد السوفيتي، ضمن برنامج تدريبي على المقاتلات الجوية، وفي عامي 1969 و1970 شارك في أول عمليات هجومية للقوات الجوية المصرية ضد المواقع الإسرائيلية في اتجاه سيناء.

وفق روايات عدد من قادة الجيش في ذلك الوقت، فقد طلب "عاطف السادات" أن يكون في مقدمة الضربة الجوية لحرب أكتوبر المجيدة، ليكون له شرف القضاء على أسطورة الجيش الإسرائيلي وتحطيم قواعده العسكرية، وهي الضربة التي استشهد البطل المصري أثناء مشاركته فيها، بعدما واجه العدو بكل قوة واستبسال.

"المقبرة كأن الملائكة تحرسها، وأشعر بالأمان بجوارها"، هذا ما قاله "محمد شحاتة محمد"، خفير مقابر عائلة السادات بقرية "ميت أبو الكوم"، في محافظة المنوفية، مؤكدا أن والده كان يعمل خفيرا للمقابر، وبعد وفاته تسلم نفس عمله منذ ما يقرب من 30 سنة.

وأضاف أن "الشهيد عاطف السادات كان من أحسن الرجال، كان يتميز باحترامه، وكان يزور المقابر بشكل مستمر"، وتابع بقوله: "كان بيجي هنا علطول، وكان بيجيب لنا أكل، واتخطف مننا في حرب 1973، في اليوم ده، البلد كلها كانت حزينة على وفاة الشهيد عاطف".