90 مرشحا للنواب في الكشوف النهائية بأسوان

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، اليوم، الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى، التي تشمل "مدينة ابو سمبل السياحية، قسمي أول وثان أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، ويتنافس فيها 35 مرشحا على مقعدين فردي، ونشرت الكشوف في مكان بارز بمجمع محاكم أسوان بكورنيش النيل بمدينة أسوان.

كما يتنافس 14 مرشحا في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم امبو على مقعد فردي، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 28 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، ليبلغ إجمالي المرشحين 90 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.

وفي تصريحاته الصحفية، قال المستشار إيهاب خلف الله، إنّ المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وتم إعلان أسمائهم في الكشوف النهائية 90 مرشحا على مستوى المحافظة مقسمين كالتالي: "أسوان - دراو" 35 مرشحا يتنافسون على مقعدين، "كوم امبو" 14 مرشحا يتنافسون على مقعد، "نصر النوبة" 13 مرشحا يتنافسون على مقعد واحد، و"إدفو" 28 مرشحا يتنافسون على مقعد واحد.

وتابع: "واصلنا العمل داخل لجنة تلقي الطلبات حتى انتهاء الموعد المحدد لها عصر السبت 26 سبتمبر 2020، وتقدم في اليوم الأخير فقط 26 مرشحا مستقلين وتابعين لأحزاب، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.