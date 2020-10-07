بريد الوطن.. أجمل أيام العمر وبراءة الطفولة

تداهمنا شرائط الذكريات من آنٍ لآخر لنجدَ بين سطورها كلمات مبعثرة وأطيافاً تداعب عقولنا، فتلازمنا كحلم قصير، فتشتت تفكيرنا، وتغرقنا فى بحر الاشتياق لأجمل أيام عمرنا، فنغوص فى قاع عميق، لتسلمنا إلى سلطان الحنين فى بيت قديم المكان، ولكن جديد بالذكريات.

ذكريات تزعزع جدران بيتنا القديم شوقاً لماضٍ ملىء بالبراءة والنقاء. تتسابق عيناى لتريا زوايا أخرى فى منزل الطفولة الذى كان تملأه أطياف سعادتنا وأصواتنا وهمساتنا وضحكاتنا ومشاكساتنا ولعبنا وأشياء عديدة لازمتنا مثل الظل فى بدايات العمر وزماننا الجميل الذى رأينا العالم فيه بعيوننا البريئة، فقد كانت صفحات حياتنا بيضاء خالية من أى شىء يعكر صفوها، كانت أحلامنا جميلة، وطفولتنا طاهرة نقية، وأيامنا سعيدة، تأخذنا الآن رغبة قوية للعودة لها ببراءة وطُهر ونقاء قلوبنا التى كانت بعيدة عن الهموم والأوهام الزائفة. إلى الآن لا تزال زوايا البيت الذى يفيض بذكريات السعادة الممزوجة بالشوق ودموع الحزن المليئة بالبراءة تجتاز عقولنا وقلوبنا فتأخذ حيزاً فيها لتستقله باشتياق، فترسم شفتاى الابتسامة لطفولة كانت شلالاً للسعادة ملأت قلبى بمشاعر عميقة بذكريات الطفولة.

رميثة عصام الطوخى

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