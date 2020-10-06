إخلاء سبيل المتهم باحتجاز والدته "مسنة الغربية" طمعاً في معاشها

أصدرت نيابة طنطا الكلية، في محافظة الغربية، قبل قليل، قراراً بإخلاء سبيل الموظف، الذي تتهمه شقيقته باحتجاز والدتهما داخل منزل العائلة في مدينة طنطا، بسبب طمعه في معاشها، وهي التهمة التي نفتها الأم عن ابنها، وأكدت أنها تعيش في كنفه ورعايته.

جاء قرار إخلاء سبيل "م. ب. ج."، موظف، في البلاغ المقدم ضده من شقيقته، والذي تتهمه فيه بحبس والدتهما منذ عام، طمعاً في الاستيلاء على معاشاها الذي تتقاضاه بعد وفاة زوجها، بناءً على توجيهات المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، إلى رئيس النيابة، المستشار بلال محمود، بعدما تبين عدم إدانة المشكو في حقه بموجب التحريات، ونفي الاتهامات المسندة إليه من جانب الجيران وشهود العيان الذين استمعت إليهم النيابة.

وتوجه فريق من النيابة العامة إلى المنزل الذي تقيم فيه "جازية مصطفى رسلان"، المعروفة باسم "مسنة الغربية"، مع ابنها، في قرية "كفر الشيخ سليم"، بدائرة مركز طنطا، وبسؤالها عن البلاغ المقدم من ابنتها الصغرى "ولاء"، بشأن قيام ابنها الأكبر باحتجازها داخل المنزل، ومنع بناتها من زيارتها، نفت الأم صحة هذه الاتهامات.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور مركز طنطا، العقيد محمد الدماطي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول انتشار مقطع فيديو لرجل يحتجز والدته داخل المنزل، وكشفت التحريات الأمنية أن الابن المذكور صادر بحقه أحكام خاصة بإيصالات أمانة وشيكات بدون رصيد، وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز طنطا.

وأكد مسئول بمديرية أمن الغربية أن الأجهزة الأمنية تحفظت على موظف متهم بحبس والدته العجوز داخل منزل العائلة، بقرية "كفر الشيخ سليم"، داخل سراي نيابة مركز طنطا، لحين سماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه، وتابع المصدر أنه عقب ضبط وإحضار المتهم، قام بتحرير محضر ضد شقيقته، التي تم احتجازها هي الأخرى لحين عرضها على النيابة.

وتحدثت "مسنة الغربية"، في وقت سابق لـ"الوطن"، حيث أكدت أنها تعيش داخل غرفة خاصة بها، برفقه أحفادها، مع ابنها وزوجته، في أجواء أسرية سعيدة، وتابعت بقولها: "أعز الولد ولد الولد، وبنات وشباب ابني الكبير بالدنيا كلها، هو اللى حميني وسترني بعد وفاة أبوه وربنا يبارك لي فيه".

وتابعت السيدة "جازية"، بينما كانت تجلس مضجعة على سرير خشبي داخل منزل مكون من طابقين، وسط قرية "كفر الشيخ سليم" الحدودية بين محافظتي المنوفيه والغربية، أن زوجة ابنها هي من تقوم على رعايتها، وعما تداوله بعض نشطاء "فيسبوك" بأن ابنها يحتجزها في المنزل، طمعاً في المعاش الذي تتقاضاه بعد وفاة والده، والذي يبلغ نحو 4 آلاف جنيه، أكدت أن المعاش لا يتجاوز 2500 جنيه، ويتم إنفاقه على قضاء احتياجاتها المعيشية، وشراء الملابس لها ولأحفادها.

وكشفت السيدة البالغة من العمر 78 سنة، عن أنها تعاني من بعض الأمراض المزمنة، منها الضغط والسكر، كما تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، مما دفع نجلها الأكبر إلى استضافتها داخل منزله، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، وأكدت: "ابني بار بيا، الحمد لله طول عمري".

أما "مصطفى حسن محمود"، زوج ابنة "مسنة الغربية"، فقال إن حماته لديها 6 بنات وولد يدعى "مصطفى بيومي جوهر"، 57 سنة، يعمل موظفاً إدارياً بمديرية التربية والتعليم، ومتزوج من 4 سيدات، مشيراً إلى أنه منذ وفاة حماه، قبل عام، انتقلت حماته للإقامة مع زوجته في منزله بمدينة تلا، بمحافظة المنوفية، نظراً لحاجتها لرعاية ابنتها، لظروفها المرضية.

وأشار زوج الابنة إلى أنه عندما علم ابن المجني عليها بأنها تتقاضى معاش والده الراحل، ويبلغ حوالي 4 آلاف جنيه، قرر الاستيلاء عليه، حيث استغل عدم وجوده في المنزل، نظراً لظروف عمله خارج البلاد، وقام بالتعدي على شقيقته، واصطحب والدته بالقوة، حيث يحتجزها داخل منزل العائلة، ومنع بناتها من زيارتها لمدة عام كامل، الأمر الذي دفعهن إلى تصوير الواقعة ونشرها على "فيسبوك".

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