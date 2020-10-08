لجذب الأصوات.. دعاية مرشحي النواب تغزو ميادين أسوان

امتلأت الميادين العامة والشوارع الرئيسية فى مراكز محافظة أسوان الـ5 بالدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب.

واستغل بعض النواب مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيس بوك" فى توصيل الدعاية الانتخابية الإلكترونية لأكبر عدد من المستخدمين، واستخدام صفحات دعائية لكل مرشح ومسئول عنها أحد الشباب ليضع فيها كل ما يتعلق بالمرشح من جولات انتخابية وجلسات تجمعه بالناخبين، وكذلك تعريفهم بالسيرة الذاتية والبرامج الانتخابية.

وكانت دواوين ومضايف كبار العائلات والقبائل وكذلك جمعيات تنمية المجتمع، شهدت خلال الساعات الماضية توافد عدد كبير من المرشحين الذين يخوضون انتخابات مجلس النواب وذلك لطلب الدعم والمساندة، وسط تحرك سريع وجلسات لا تتجاوز الساعة نظرًا لمحاولة المرشحين الذهاب لأكبر قدر من الأماكن ولمعرفتهم أنه يجب عليهم الذهاب الى كبار العائلات والقبائل لطلب الدعم لأنهم "كلمة السر" في أي انتخابات برلمانية بالمحافظة، والتي تشتعر بأنها قبلية في المقام الأول لتنوع القبائل بداخلها.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى، التي تشمل "مدينة ابو سمبل السياحية، قسمي أول وثان أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، ويتنافس فيها 35 مرشحا على مقعدين فردي.

ويتنافس 14 مرشحا في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم امبو على مقعد فردي، و13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، و28 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، ليبلغ إجمالي المرشحين 90 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.

نشرت الكشوف في مكان بارز بمجمع محاكم أسوان بكورنيش النيل بالمدينة.