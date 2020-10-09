مرشحة القائمة تتعهد بتفيذ مطالب "الشهداء" بحضور مرشح مستقبل وطن

عقدت الدكتورة هناء سرور، مساعد وزير الصحة، والمرشحة عن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2020، مؤتمرا بقرية كفر الجلابطة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بصحبة النائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب والمرشح الحالى عن دائرة تلا والشهداء عن حزب مستقبل وطن، والنائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ لدعم القائمة الوطنية ومرشحي الفردى بالشهداء.

وأكدت الدكتورة هناء سرور، في كلمتها أن أهالى "الشهداء"، من أكرم وأطيب أهالى المحافظة، مضيفة أنها تكن حبا وتقديرا خاص لهم، وتعاهدهم على تلبية مطالبهم ورد جميلهم.

وأشارت "سرور"، إلى أن مستشفى الشهداء كان مخططا له تطوير وترميم فقط على وضعه القديم بمساحة 750 مترا، مؤكدة أنها تدخلت مع النائب إبراهيم خليف لبناء مستشفى جديد بالكامل على مساحة 2500 متر بارتفاع 7 أدوار، وأنها في الخطة الاستثمارية للمحافظة العام المالى الحالى.

من جانبهم طالب أهالى كفر الجلابطة، بتحويل مدرسة القرية من ابتدائي فقط إلى تعليم أساسي، وتوصيل مياه الشرب للمدرسة وإنهاء إجراءات المقايسة الخاصة بها ووعد الحضور بإنهاء الإجراءات، فيما تدخل النائب إبراهيم خليف واكد على انهاء إجراءات دخول الصرف الصحي لقرية كفر الجلابطة واستلام المقاول للموقع قبل نهاية الشهر الجارى.

وشملت قائمة المرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر، في محافظة المنوفية، كلا من سامر محمد التلاوي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، وفخري عبدالله طايل أمين لجنة العلاقات بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وأحمد محمد الخشن عضو مجلس النواب الحالي، ومحمد وفيق عزت، وعباس عصمت السادات، وأحمد بهاء شلبي.

كما شملت القائمة الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة، وشيرين القشاش عضو مجلس النواب الحالي، والدكتورة شيرين طايل، والدكتورة غادة قنديل، وسلمي مراد، ومها ابو سالم، وحنان بشار عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية .