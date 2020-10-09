المؤتمرات تشعل "تلا والشهداء".. والمرشحون يواجهون المشكلات بالوعود

اشتعلت المنافسة في دائرة تلا الشهداء بمحافظة المنوفية، في انتخابات مجلس النواب، حيث ينظم المرشحون يوميا مؤتمرات حاشدة لتعريف الناخبين بهم، إلا أن المرشحين يصطدمون بالمشكلات في القرى، حيث يحرصون على وعد أهالي القرى بمساعدتهم في حل مشكلاتهم.

وتشهد دائرة "تلا الشهداء" تناقس مرشحين اثنين عن حزب مستقبل وطن وهما إبراهيم خليف عضو مجلس النواب الحالي، وكريم طلعت السادات نجل السياسي الراحل طلعت السادات، في مواجهة الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب الحالي، وعدد من رجال الأعمال والسياسين في الدائرة. ونظم محمد شرشر المرشح المستقل عن دائرة تلا والشهداء، مؤتمرا جماهيريا في قرية كفر الشيخ شحاته بمركز تلا للتعريف بنفسه بين المواطنين وحثهم على انتخابه، حيث عرض عليهم برنامجه الانتخابي، ووجه الشكر للحضور على حفاوة الاستقبال، فيما تشهد منطقة المرشح صراعا من نوع خاص لترشح 6 مرشحين في صراع يعد الأقوى داخليا في الدائرة. كما نظم إبراهيم خليف عضو مجلس النواب الحالي ومرشح حزب مستقبل وطن، مؤتمرا بقرية سلامون قبلي بمركز الشهداء، وتحدث في أهم المشاكل التي تواجه القرية في مجالات التعليم والصحة ومشاكل الفلاحين، وأكد أنه سيعمل على حل تلك المشكلات التي تواجه أبناء القرية، مشددا على ضرورة تكاتف جميع أبناء الدائرة لاختيار أنسب المرشحين.

وشملت قوائم المرشحين في الدائرة كلا من، إبراهيم يحيي خليف عضو مجلس النواب الحالي رمز الكتاب عن حزب مستقبل وطن، وكريم طلعت السادات رمز القلم عن حزب مستقبل وطن، وعبد الحفيظ ذكي عبد الحفيظ رمز الأسد، ومنتصر محمد عبدالخالق رمز الحصان، وعلاء حسين عبدالواحد رمز المدفع، ومحمد شوقي الصياد رمز الصقر، ولاء سليمان الشيخ رمز التمساح، وحمدي عبدالله عبدالحفيظ رمز الفيل، وايهاب محمد علم الدين رمز الكف.

كما شملت قائمة كشوفات الناخبين، حسام الدين حسان عبدالحليم رمز جرار زراعي عن حزب حماة الوطن، ومجدي حافظ موسي رقم رمز طائرة هليكوبتر، ووائل شاهين أبو زيد رمز الديك، ومديح فريد بقوش رمز الاتوبيس، وعبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب الحالي رمز سماعة الطبيب، ومحمد عبدالغني أبو أحمد رمز السفينة، ومحمد محمد شرشر رمز الشمعة، وعبدالمجيد راضي رمز دراجة نارية عن حزب الوفد الجديد، وعاطف كمال مرعي رمز ساعة اليد، وأحمد أبو بكر رمز نجفة .

وتشمل القائمة أيضا، أمير السعدني رمز المنشار، ونشأت السيد بريشة رمز السيف مرشحا عن حزب المؤتمر، وإيهاب أبوزيد عبدالباري رمز المكتب، ومحمد صلاح عبدالواحد رمز حقيبة اليد، وشادي السيد إبراهيم رمز بندقية الصيد، ومحمد عباس الجندي رمز الهدهد، وميخائيل فتحي رمز غصن الزيتون، وخالد فتوح الغباشي رمز العقرب، ومحمد صلاح محمد رمز رأس حورس، وعلي حمدان حميدة العربي عن حزب المحافظين، وباسم عبدالمحسن خميس.