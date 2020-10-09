"حسني": لا داعي لاستخدام الطلاب "فيس ماسك" بعد المرحلة الابتدائية

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن أزمة فيروس كورونا ستظل مستمرة حتى يجري التوصل إلى اختراع مصل أو لقاح واقي منه.

وأضاف حسني خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "تلقي التعليم أمر ممكن للغاية بالطريقة التقليدية مع الأون لاين ولكن بأعداد معينة للحفاظ على الصحة النفسية مع التعليم، ويجب أن يكون ولي الأمر رقيبًا على ابنه وعلى المدرسة".

وتابع، أنه جرى اتخاذ بعض الإجراءات القوية لعودة الدراسة، والتقى كل من وزير التعليم ووزيرة الصحة لتعميم الاشتراطات الوقائية، وتضمن سيناريوهات إعادة الغلق للفصل والمدرسة والمنطقة، وهو مرهون بوعي الجميع.

وأشار، إلى أن الوزارة وفرت 62 ألف طبيب وممرضة وباحث اجتماعي لقياس درجات الحرارة وفحص حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن المدرس سيكون من اختصاصاته التأكد من سلامة التهوية ومراقبة التزام الطلاب بارتداء الكمامات.

وواصل: "في المرحلة الابتدائية سيكون واقي الوجه او الفيس ماسك هو الأساس، وبعد نهاية هذه المرحلة لن يكون له دور، والماسك سيكون هو الأساس، ولا يشترط أن يرتدي الطالب الماسك 24 ساعة، لكن يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي".

ولفت، إلى أن التعليم الهجين يهدف إلى تقليل كثافة الفصول، وضمان التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية التعليم في المدارس حتى يتعامل الطالب مع زملائه للحفاظ على صحته النفسية وإكسابهم الخبرات الحياتية، وسيسمح الغياب إذا وجد الداعي الطبي.