"الجواز راحة وكان زماني متستتة".. مرشحة لمجلس النواب تثير الجدل

دائمًا ما تثير الجدل بحديثها ومواقفها، وكان آخر مواقفها المثيرة للجدل قيامها بجلسة تصوير تحمل فيها ثمرة الموز في إشارة لرمزها الانتخابي، حيث إنها مرشحة كمستقلة لمجلس النواب عن دائرة شبين الكوم عاصمة المنوفية.

وواصلت وفاء صلاح الدين، أصغر مرشحة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية، إثارتها للجدل، حيث نشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا قالت فيه: "أهو بعد التجربة اللي بخوضها دي بقيت متأكدة إن الزواج راحة أقسم بالله، ما كان زماني دلوقتي قاعدة ومتستتة في بيت زوجي وبقول له أعملك إيه على الغدا يا قلب توتو"، في إشارة إلي صعوبة انتخابات مجلس النواب والعمل العام.

وبعد نشر تلك الكلمات بدقائق قليلة، حذفت المرشحة لمجلس النواب، المنشور من على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولكنها تركته كحالة "استوري" على حسابها على تطبيق "واتس آب"،مما أثار جدلا بين المهتمين بالمجال السياسي ومدى دعم المرشحة من عدمه.

الجدير بالذكر، أن صراعا شرسا ومنافسة قوية تشهدها دائرة شبين الكوم الانتخابية عاصمة محافظة المنوفية، بين 25 مرشحا لمجلس النواب بينهم 6 مرشحين حزبيين، ونائبين حاليين، للحصول علي مقعدين لبندر ومركز شبين الكوم.

وتشهد الدائرة ترشح المهندس أحمد عبدالحميد صديق حجازي عن حزب مستقبل وطن الذي لقي قبولا كبيرا عقب إعلان ترشحه ويحظي بدعم كبير، ومعه ماجد أبوالخير عضو مجلس النواب الحالي ومرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة.

كما تشهد الانتخابات في عاصمة محافظة المنوفية، ترشح اللواء العناني حسن حمودة حسن المرشح الوحيد في الدائرة عن الشعب الجمهوري، كما أعلن النائب الحالي اللواء أحمد مدين ترشحه للانتخابات مما زاد الانتخابات اشتعالا في الدائرة .