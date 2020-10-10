فرح شعبي يتحول إلى مؤتمر انتخابي لمرشح في قرية بالمنوفية

تشهد دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، صراعا شرسا بين مرشحي مجلس النواب في ظل وجود مرشح عن حزب مستقبل وطن، وآخر عن حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى عدد من رجال أعمال وسياسيين.

وتحول فرح في قرية "جروان"، بدائرة المركز الانتخابية، إلى مؤتمر حاشد للمرشح المستقل محمد سعيد عفيفي عيد، والحاصل على رمز الحصان، ابن قرية جروان، بعد مشاركته في الفرح وسط حضور مكثف لأنصاره ومحبيه في القرية والمركز.

وعلق أنصار المرشح لافتة كبيرة له في منتصف الفرح، تحمل اسمه ورمزه الانتخابي وصورة كبيرة له، وشهد الفرح ترحيبا كبيرا بالمرشح، والذي رحب بالحضور وطلب منهم دعمه في الانتخابات المقبلة.

وأكد ياسر عمير، أحد ابناء القرية، أن المرشح يلقى دعما كبيرا من أهالي القرية والقرى المجاورة والتي تصل كتلتها التصويتية إلى 20 ألف صوت انتخابي، والذي يعول عليها المرشح لدخول مرحلة الإعادة، موضحا أن كل اللافتات في القرية إهداء من الأهالي للمرشح، مع رفضهم تعليق أي لافتات أخرى لمرشحين بالدائرة داخل القرية.

الجدير بالذكر، أن المرشح سبق له المشاركة في انتخابات مجلس النواب السابقة، ولم يحالفه التوفيق، وحصل على الترتيب السادس بين المرشحين بـ 11 ألف صوت.

وشملت قائمة المرشحين في دائرة الباجور كلا من، محمود البرعي مستقبل وطن رمز الكتاب، نور ناشيعن حزب الشعب الجمهوري رمز الصاروخ، محمد سعيد عفيفي رمز الحصان مستقل، أحمد رزق الصقر، عادل الصعيدي رمز الأسد، مشيرة همام رمز الفراشة، محمد عادل علي ساعة اليد، عادل لبيب رمز الكف، أنور خاطر الشمعة، والدكتور أحمد السبكي رمز المدفع .

كما شملت قائمة المرشحين، وائل بركات رمز السفينة، عمرو سمير ذكي رمز التمساح، حاتم صبحي نصار رمز أتوبيس، خالد محمد إبراهيم رمز النجفة، هاني أحمد سلامة رمز الغزال، محمد صلاح عبدالمعطي رمز الفيل، أسامة محمد محمود يوسف رمز العقرب، حسام محمد صلاح عامر رمز الطائرة الهليكوبتر، أحمد جمال الدين عبدالحفيظ مرعي رمز منبة الساعة، عمرو عبدالغني منصور عيسى رمز غصن الزيتون، حسام مصطفى عمر رمز المحراث، شريف محمود الرفاعي رمز السهم.