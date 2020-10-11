6 نصائح مهمة لحماية حديثي الولادة من الإصابة بفيروس كورونا

حالة من القلق تعيشها السيدات الحوامل والأمهات خلال هذه الفترة، مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) واحتمالية الدخول فى موجة ثانية، خاصة مع دخول فصل الشتاء والتحذيرات المختلفة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

ويستعرض "الوطن" مجموعة من النصائح والتوصيات التي تساعد في حماية الأطفال الرضع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

- يمكن أن ينتقل (كوفيد 19) للطفل الرضيع خلال عملية الولادة أو بعد الولادة من أحد أفراد الفريق الطبي فى حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أو من الأم حال إصابتها بالفيروس، لذا يتطلب مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية لأقصى حد.

- أكدت وزارة الصحة أن الرضاعة الطبيعية هى السلاح الأقوي لحماية الأطفال من فيروس كورونا، لإكساب الأطفال المناعة ضد أى فيروس

- عدم السعل أو العطس في وجه الطفل والالتزام بآداب السعال.

- لا يجب ارتداء الأطفال حديث الولادة الكمامة على الوجه، لأنها قد تؤدي إلى الاختناق.

- يجب تخصيص مكان للطفل، تجنبا لمخالطته لأى شخص وزيادة فرص الإصابة بالفيروس.

- فى حالة الزيارات العائلية يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعى، وفى حالة التعذر يمكن ارتداء قناع على الوجه قبل ملامسة الطفل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97643 حالة حتى امس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.