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مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 164 رحلة تقل على متنها 18 ألف مسافر

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 164 رحلة لنقل 18 الف راكب

كتب:

أيمن حمزة
10:40 ص | الأحد 11 أكتوبر 2020
مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 164 رحلة تقل على متنها 18 الف مسافر

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 164 رحلة تقل على متنها 18 الف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 9 آلاف مسافر، كما يغادر المطار 81 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها نحو 9 آلاف راكب من مختلف دول العالم. 

صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية، وذلك بمغادرة ووصول نحو 18 ألف راكب على متن 164 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كانت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران" استأنفت رحلاتها الجوية بين مطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار دبي الدولي بمعدل رحلتين أسبوعيا في الوقت الحالي قابلة للزيادة في حال ارتقاع الطلب على الرحلات.

وكان الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، صرح قائلا احتفالا بهذه المناسبة تم تقديم تذاكر مجانية لركاب أول رحلة في الاتجاهين فاز بهما 4 ركاب من خلال سحب علني على بطاقات صعود الطائرة بمشاركة عدد من مسؤولي مطار برج العرب في مصر ومطار دبي وسلطة الطيران المدني بدولة الإمارات، يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول والوجهات حول العالم.

وأوضحت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أنه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com أو عن طريق مركز الاتصالات1717 داخل مصر أو 044358444 داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

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