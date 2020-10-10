مطار القاهرة الدولي يستقبل أعلى كثافة تشغيل اليوم بوصول وسفر 221 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات الدولية والداخلية منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي، حيث يستقبل المطار خلال الـ24 ساعة القادمة، 110 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 13567 راكبا، كما يغادر المطار 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 11993 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول سوف تستقبل، خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

جميع رحلات مصر للطیران تقل 5500 راكب لمختلف دول العالم

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنها ستسير اليوم السبت أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات الدولية والداخلية منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي حيث تسير 60 رحلة جوية بمعدل رحلة إلى كل من بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، لندن، أثينا، مدريد، باريس، نيويورك، ميلانو، فرانكفورت، جنيف، أبوجا، أمستردام، بروكس، كوبنهاجن، موسكو، برلين، فينا، ميونخ، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا"، إضافة إلى 3 رحلات إلى كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى كل من اسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، بيروت، و13 رحلة داخلية بمعدل 5 رحلات جوية إلى الغردقة 4 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الأقصر، ورحلة جوية إلى طابا، أسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب من مختلف دول العالم.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الركاب والعاملين والسائحين.