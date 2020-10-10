مطار القاهرة الدولي يستقبل 25 ألف مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الجمعة، 102 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها 13703 مسافرين، وغادر المطار 99 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية، وإفريقية أقلت على متنها 11748 راكبا من مختلف دول العالم .

صالات السفر والوصول بالمطار تستقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 102 رحلة طيران دولية

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

مصر للطيران استأنفت رحلاتها الجوية المباشرة بين مطاري برج العرب و دبي

وأعلنت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أنّها أستأنفت يوم أمس الجمعة، رحلاتها الجوية بين مطاري برج العرب بالإسكندرية، ودبي الدولي بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من دول العالم، في ظل إنتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

وكشفت الشركة، عن وجود تخفيضات خاصة على رحلات الأسبوع الأول، والذي يتزامن أيضا مع تسييرها رحلات إلى عدة وجهات، منها مسقط (سلطنة عمُان) بمعدل رحلتين اسبوعياً، وعمّان (الأردن) بمعدل رحلتين اسبوعياً، وكيجالي( رواندا) بمعدل رحلة واحدة، وجوهانسبرج (اكبر مدن جنوب افريقيا) بمعدل رحلتين اسبوعياً، وعنتيبي( أوغندا) بمعدل رحلة واحدة، بالإضافة إلى رحلات دبي من مطار برج العرب، ليرتفع عدد الوجهات التي استأنفت مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنها سيرت يوم أمس الجمعة، 54 رحلة جوية إلى وجهات دولية مختلفة، أقلت على متنها 5100 آلاف راكب، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكانت الشركه أعلنت أنها سوف تسير رحلاتها يوم أمس، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من « أمستردام، باريس، أثينا، بودابيست، كوبنهاجن، روما، لندن، ميونيخ، ميلانو، لارناكا، جوبا، نيروبى، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، إربيل، بيروت، البحرين، عنتيبي، نيويورك، الرياض، المدينة المنورة، الجزائر، كازبلانكا » بالإضافة إلى 3 رحلات إلى كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبى، الدمام، و 8 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى.

وأقلت جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5100 راكب.