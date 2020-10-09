مطار القاهرة الدولي يستقبل 201 رحلة خلال الـ24 ساعة المقبلة

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، 102 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 13703 مسافرا، كما يغادر المطار 99 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية وعربية، وأفريقية، تقل على متنها 11748 راكبا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات السفر والوصول بالمطار، سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية وعربية، والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية بين مطاري برج العرب بالإسكندرية ودبي الدولي

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّها تستأنف اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية بين مطاري برج العرب بالإسكندرية، ودبي الدولي، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة، لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من دول العالم، في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت الشركة، عن وجود تخفيضات خاصة على رحلات الأسبوع الأول، والذي يتزامن أيضا مع تسييرها رحلات إلى عدة وجهات، منها "مسقط (سلطنة عمُان) بمعدل رحلتين أسبوعيا، وعمّان (الأردن) بمعدل رحلتين أسبوعيا، وكيجالي (رواندا) بمعدل رحلة واحدة، وجوهانسبرج (أكبر مدن جنوب افريقيا)، بمعدل رحلتين أسبوعيا، وعنتيبي (أوغندا)، بمعدل رحلة واحدة، بالإضافة إلى رحلات دبي من مطار برج العرب؛ ليرتفع عدد الوجهات التي استأنفت مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة، لتوفر مزيدا من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المكثفة، لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

وكانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أعلنت أنها ستسير اليوم الجمعة، 54 رحلة جوية إلى وجهات دولية مختلفة، تنقل على متنها 5100 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأشارت الشركة، إلى أنها ستسير رحلاتها اليوم الجمعة، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، وباريس، وأثينا، وبودابيست، وكوبنهاجن، وروما، ولندن، وميونيخ، وميلانو، ولارناكا، وجوبا، ونيروبي، ودوالا، والخرطوم، والشارقة، وبغداد، وإربيل، وبيروت، والبحرين، وعنتيبي، ونيويورك، والرياض، والمدينة المنورة، والجزائر، وكازبلانكا"، بالإضافة إلى 3 رحلات إلى كلا من "دبي، وجدة"، ورحلتين جويتين إلى كل من "اسطنبول، وأبوظبي، والدمام"، و8 رحلات داخلية، بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ، واثنين إلى الغردقة، وواحدة إلى كل من "الأقصر، وأسوان"، و6 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5100 راكب.