مطار القاهرة الدولي يستقبل 25654 مسافرا خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولى، أمس الخميس، 210 رحلات طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة أقلت على متنها 25654 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن رحلات السفر بلغت 108 رحلات أقلت على متنها 13364 مسافرا من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن تقلع إلى عدد من العواصم منها «نيويورك وفرانكفورت وباريس، ولندن وموسكو، ومسقط وتورنتو، ولاجوس وجوهانسبرج، وروما وأمستردام، والدمام وإنجمينا، وميلانو وأثينا، وفيينا وأسطنبول، وأديس أبابا، وجده، ودبى والشارقة، والرياض وأبو ظبى، وجده، المدينة المنورة، وأكرا، أبوجا، بغداد، البحرين».

صالات وصول المطار تستقبل 102 رحلة خلال ال 24 ساعة الماضية

واستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 102 رحلة أقلت على متنها 12390 مسافر قادمين من عدة وجهات دولية متعددة. كانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أعلنت أنّها سيّرت خلال ال 24 ساعة الماضية يوم أمس الخميس 50 رحلة جوية إلى كل من «باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، أكرا، لاجوس، أبوچا، موسكو، بغداد، مسقط، جوهانسبرج، القصيم، المدينة المنورة»، بالإضافة إلى ثلاث رحلات لكل من «دبي وجدة» ورحلتين إلى كل من «الدمام وأبو ظبي والرياض واسطنبول وبيروت»، و9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى الغردقة، وثلاث رحلات إلى شرم الشيخ ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5800 مسافر من جنسيات مختلفة.

كان الاتحاد الدولي للنقل الجوى « إياتا» دعا إلى دعم قطاع الطيران المدنى، خلال موسم الشتاء المقبل من خلال إطلاق إجراءات إغاثة إضافية، بما في ذلك المساعدات المالية التي لا تضيف المزيد من الديون إلى الميزانية العمومية المثقلة بالفعل بالديون. ووصلت قيمة مساعدات الدول حول العالم إلى 160 مليار دولار حتى تاريخ التقرير، بما في ذلك المساعدات المباشرة، وإعانات الأجور، والإعفاءات الضريبية للشركات، والإعفاءات الضريبية الخاصة بالصناعة بما في ذلك ضرائب الوقود.