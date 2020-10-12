شباب "أتوبيس السعادة" يروون تجاربهم التطوعية وعزيمتهم في حياتهم

استضاف الإعلامي أحمد يونس، خلال برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، مجموعة من الشباب رووا قصصهم عن التطوع والإصرار والعزيمة.

وقالت شروق أشرف، متطوعة، إنها قررت خوض تجربة إنقاص وزنها منذ 2017 بنفسها، فخفضت كميات تناولها الطعام بالتدريج، وشاركها الحديث حسن الخضري الحديث، متابعا: "قررت بردو أخوض تجربة التخسيس ولقيت الناس معجبين بيا وفرحانة بيا، وفيه مرات الناس بتقولي هو أنت عيان ؟، أنا كنت حوالي 95 كيلو نزلت لـ60 كيلو فحسيت بتعب والناس نصحوني بتظبيط الأكل وكل شوية أخس وأتخن لحد ما قريت حاجة اسمها الصيام المتقطع زي شرب القهوة أو الشاي من غير سكر".

من ناحية أخرى قالت هدى مصطفى، متطوعة سودانية، إنها تدرس في كلية الفنون الجميلة، وكانت تقوم بأعمال تطوعية في السودان، موضحة أن أشهر المأكولات في السودان هي العصيدة والجراصة.