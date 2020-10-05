"أتوبيس السعادة" يحقق حلم محارب سرطان بتسجيل أغنية من كلمات "يونس"

حقق برنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، حلم الفنان شريف شاكر بتسجيل أغنية له بعنوان "محارب اتحدى الزمن"، من كلمات الإعلامي أحمد يونس.

وقال "يونس" إن بطل "أتوبيس السعادة"، هو شريف شاكر، والذي يتميز بصوته العذب، لافتا إلى أنه درس وتدرب في دار الأوبرا بعدما تخرج من الجامعة، وكان أحد أعضاء فرقة "نغم شرقي"، وشارك في العديد من الحفلات معهم.

وأضاف أن "شريف" تعرض لاختبار السرطان وانتصر عليه، متابعا: "يمكن الاختبار عشان اسمه اختبار بندخله كذا مرة فشريف دخل الاختبار أكتر من مرة، إحنا واثقين إنه هيخرج أقوى من الأول بكتير، والنهاردة قررنا في أتوييس السعادة لازم نفرحه بشكل يناسب الموهبة الحلوة، وهنفاجئه بكلمات وألحان لأغنية متفصلة عليه".

من جانبه قال "شاكر"، "الموضوع كله اتحول معايا من خوف وهرب من المرض وفكرة إني مريض سرطان والناس شايفاني إزاي كمجتمع اتحول الموضوع لعند جوايا أن أحول الكلام ده كله لطاقة وراضي بالمواقف اللي حاصلة والحالات اللي بمر بيها وفي نفس الوقت مش هفضل في مكاني ساكت، والفترة اللي عشتها في المرض هنقلها للناس بصورة أحسن وأنهم يقفوا على رجلهم وعاندوا المرض وصاحبوه لو تقدروا".