"أتوبيس السعادة" يكرم أطفالا بعد تبرعهم لصالح مرضى السرطان

استعان الإعلامي أحمد يونس، خلال برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، بالشخصية الكارتونية "زيتون" لدعم مرضى السرطان مع مجموعة من الأطفال.

وقال "زيتون": "أقنعت أصحابي يجيب كل واحد فيهم الحصالة بتاعته ونروح مع بعض معهد الأورام، كل واحد من أصحابي جايب الحصالة علشان يتبرع للمعهد، وروحنا قبل كدة لأصحابنا في 57357 وقضينا معاهم اليوم وجبنا ألوان وورق ورسمنا وقضينا يوم جميل".

وأضاف: "جبنا للأطفال شنط مدرسية ويبقى فيها كل الأدوات اللي هيحتاجوها للسنة الدراسية الجديدة، كل واحد من أصحابي رغم أنهم تعبوا أوي في التحويش لكنهم بيعملوا حسابهم إن الفلوس اللي حوشها نصها هياخدها هو والنص التاني يتبرع لأصحابنا في المستشفيات، وأنا بحوش فيها حوالي 3 أشهر".

ونصح "زيتون" الأطفال بمساعدة المرضى وزيارتهم ولو مرة واحدة في الشهر بغرض إدخال السعادة في قلوبهم وتخفيفا على آلام المرض.

وقالت إحدى الفتيات المشاركات في جملة التبرع: "أنا بحب أحوش ولما بنزل شارع المعز بيبقى فيه ست عجوزة قاعدة فبقول لماما هاتي فلوس أديها شوية من اللي معانا"، من جانبه قال أحد الأطفال المشاركين يدعى "آدم": "بحب أحوش وأساعد الناس التعبانين ممكن أجيب لهم ساعة".