ضبط 27 ألف جرعة تحصين "فاسدة" وسلع مجهولة المصدر بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية عدة حملات موسعة على أسواق الأدوية البيطرية بمركزي أبو كبير وههيا، اليوم الاثنين، أسفرت عن ضبط 27 ألف جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، و90 عبوة دواء بيطري مخالف، وتم تحرير 5 محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفات.

وقال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم شن عدة حملات في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، وذلك بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وأضاف أن الحملات استهدفت التفتيش على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية، وسيارات توزيع الأدويه بمركزي أبوكبير وههيا، لإحكام الرقابة على سوق الدواء البيطري، وضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 5 محضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية، وضبط 90 عبوة لـ24 صنف دواء بيطري مخالف، إما منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 27 ألف و500 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة والتحفظ علي الأدوية المخالفة، على ذمة القضايا.

كما شنت أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة الشرقيةحملة مكبرة بدائرة مركز الحسينية، شمال المحافظة، أسفرت عن ضبط 13 طن أعلاف ودقيق، و2 طن مواد بترولية، و900 كيلو زيت مجهول المصدر.

وقالت وكيل وزارة التموين، فايزة عبد الرحمن، إنه تم تحرير محضر جنحة تموينية ضد أحد الأشخاص يُدعى "هـ. م. م."، صاحب مصنع حلويات، بناحية مركز الحسينية، وذلك لعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وحيازة واستخدام دقيق "مجهول المصدر"، وتم التحفظ على عدد 30 شيكارة دقيق فاخر، زنة 50 كيلوجرام، بإجمالى 1.5 طن.

كما تم تحرير محضر رقم ضد "أ. م. ع."، صاحب مصنع حلويات أيضاً، بنفس الناحية، وذلك لحيازة واستخدام دقيق مجهول المصدر، وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة دقيق فاخر، وزن 50 كيلوجرام، بإجمالي واحد طن، وتحرير محضر ضد "ح. م. م."، صاحب مخبز سياحي، وذلك لحيازة واستخدام دقيق مجهول المصدر، وتم التحفظ على 20 شيكارة دقيق فاخر، بإجمالي وزن واحد طن.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير محضر ضد "علي محمود درويش مسلم"، صاحب مخزن أعلاف حيوانية، وذلك لحيازة وعرض أعلاف حيوانية مجهولة المصدر للبيع، وتم التحفظ على عدد 200 شيكارة، بإجمالي 10 أطنان.