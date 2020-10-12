استشاري جراحة: 36 لقاحا لكورونا في مراحل متطورة

قال الدكتور أشرف عوض، استشاري الجراحة، إنه يجب على المواطنين القلق والاطمئنان في الوقت ذاته، تجاه جائحة كورونا، لأن هناك موجة أخرى تجتاح أوروبا حاليا، وهناك أمل في قرب تصنيع لقاح، حيث إن هناك 36 لقاحا في مراحل متطورة.

وأضاف "عوض" في مداخلة مع برنامج "غرفة الأخبار" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الاثنين، أنه بالنسبة لبريطانيا التي تعاني من موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا، فإن، رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، سيجتمع مع مسؤولين في الدولة، لوضع استراتيجية للتعامل مع الجائحة، وسيتم تقسيم الدولة إلى عدة مستويات، المستوى الأول سيكون هو وجود 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، والمستوى الثاني هو أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، والمستوى الثالث هو زيادة عدد الحالات.

وتابع استشاري الجراحة، أن الأمل موجود في تطوير لقاح، حيث إن هناك 36 لقاحا تعمل على إنتاجها شركات الأدوية وبعض منها وصل إلى مراحل متقدمة في الأبحاث، واقترب تصنيعها، مشيرًا إلى أنه إذا تم التصريح بلقاح معين من قبل منظمة الصحة العالمية، فهذا يعني أنه وصل إلى مرحلة آمنة في الاستخدام، ومفيد في خلق الأجسام المضادة للفيروس. هذا، وأعلنت بيانات رسمية في بريطانيا، أمس الأحد، تسجيل 12 ألفًا و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما تم تسجيل أيضًا 65 حالة وفاة بعد 28 يوما من إصابتهم بالفيروس الوبائي.

وفي السياق ذاته، حذر نائب كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة البريطانية، من أن المملكة المتحدة وصلت إلى "نقطة تحول" في أزمة تفشي فيروس "كورونا" أشبه بما وصلت إليه في الأسابيع الأولى من مارس الماضي، وهي الفترة التي سبقت فرض إجراءات الإغلاق.