منافسة بين المرشحين على حصد أصوات الناخبين.. وابتكار طرق جديدة للدعاية

نظّم المرشحون فى انتخابات مجلس النواب العديد من الجولات والمؤتمرات الانتخابية بشكل مكثف خلال الساعات الماضية، مع تصاعد حدة المنافسة بينهم على الدعاية الانتخابية، وهو ما دفع بعض المرشحين إلى ابتكار أساليب جديدة لجذب الناخبين إلى مؤتمراتهم الانتخابية.

واستعان النائب محمد أبوالعينين، المرشح عن دائرة الجيزة والدقى والعجوزة، بعالم الآثار زاهى حواس والموسيقار حلمى بكر، فى حملته الانتخابية، فيما رد المرشح أحمد مرتضى ببث مباشر على «فيس بوك»، وتسابق مرشحو القليوبية على «قراءة الفاتحة» مع العائلات للحصول على عهد بدعمهم فى الانتخابات، بينما استقبل مشايخ وأهالى الشلاتين مرشحى التنسيقية بـ«الجمال وأعلام مصر».

فى دائرة الجيزة، اشتعلت المنافسة بين رجل الأعمال محمد أبوالعينين، المرشح المستقل على مقعد الدائرة الفردى، والمرشح عن حزب الشعب الجمهورى أحمد مرتضى، بعد أن استعان «أبوالعينين» بزاهى حواس والموسيقار حلمى بكر فى مؤتمره الانتخابى الأخير.

وقال حلمى بكر، خلال المؤتمر، إن مصر شهدت فى زمن الفن الجميل «قمماً» وأهرامات أمتعوا الشعب المصرى والعالم العربى بفنهم الراقى أمثال محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ ونجاة وفايزة أحمد ومحمد فوزى، لافتاً إلى حدوث انحدار فى الذوق الفنى، وأصبحنا نسمع «كزبرة وحنجرة وكمون وشبشب».

ومازح العالم الأثرى زاهى حواس الحضور قائلاً إنه من سكان العجوزة وطيلة حياته لم يخرج إلى انتخابات تشريعية للإدلاء بصوته، لكنه سيخرج هذه المرة، مضيفاً: «أنا والفراعنة هنرشح محمد أبوالعينين».

وقال «أبوالعينين» إن الشعب المصرى أصبح لديه مناعة ضد أهل الشر والإرهابيين، ولن ينفذ إلى قلبه أى تضليل من قوى الشر، مؤكداً أن الكل يقف خلف الرئيس السيسى، مشيراً إلى أن هناك برامج تم إعدادها لرعاية الأيتام والأرامل وابن السبيل، وجميع محدودى الدخل، للنهوض بالحالة الاجتماعية، فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة.

أهالي شلاتين يستقبلون مرشحي "التنسيقية" بالجمال

وفى البحر الأحمر، استقبل أهالى الشلاتين من قبائل البشارية والعبابدة والوافدين، مرشحى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية من أجل مصر، بمدينة الشلاتين بامتطاء الجمال وسيارات الدفع الرباعى رافعين أعلام مصر كنوع من الترحيب بشباب التنسيقية.

واستقبل كبار المشايخ مرشحى القائمة، وكان فى استقبالهم سر الختم محمد عثمان، شيخ مشايخ العبابدة بمثلث حلايب وشلاتين، والشيخ صادو شيخ البشارية بحلايب، والشيخ وهاج شيخ البشارية بأبو رماد.

ورحب شيخ مشايخ العبابدة بمثلث حلايب وشلاتين بشباب التنسيقية، مؤكداً سعادته بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب والدفع بهم فى المناصب التنفيذية والتشريعية.

وقال أحمد رمزى، المرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن التنسيقية، إنه لولا دعم الرئيس السيسى للشباب لما استطاعوا أن يكونوا فى صدارة المشهد السياسى، مؤكداً أن اختيار الشباب للقائمة كان بفضل خبراتهم وكفاءتهم السياسية.

وأضافت نشوى الشريف، المرشحة بالقائمة الوطنية من أجل مصر، أنها ستدافع عن حقوق المرأة فى حلايب وشلاتين تحت قبة البرلمان، منوهة بأن إقرار نسبة 25% فى الدستور كمقاعد للمرأة بمجلس النواب انتصار للمرأة ومكانتها، مؤكدة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تفتح ذراعيها للمرأة والشباب والفتيات وتحتضنهم وتحقق أحلامهم المشروعة على كل المستويات.

وأكد الشيخ وهاج، شيخ البشارية بأبو رماد، أن شباب حلايب وشلاتين وأبورماد يحتفون بنموذج شباب التنسيقية وسعداء بثقافتهم وخبراتهم، مشدداً على أن تآلف قلوب شباب البحر الأحمر مع قلوب ومشاعر شباب التنسيقية لم يأتِ من فراغ، وأن مجىء شباب التنسيقية لحدود مصر الجنوبية واستماعهم لمشكلات وقضايا إخوانهم فى حلايب وشلاتين وأبورماد السبب وراء هذا التآلف وهذه المحبة.

رجل يطلق الزغاريد لمرشح في دمياط

وشهدت دمياط مفارقة غريبة وهى أن أحد أنصار المرشح جمال الزينى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقاً، والمرشح عن دائرة كفر سعد، استقبله بالزغاريد فى مشهد غريب، خاصة أن الزغاريد من المعتاد أن تطلقها السيدات وليس الرجال.

"قراءة الفاتحة" مع العائلات تشعل منافسة القليوبية

وفى القلوبية، تسابق المرشحون على «قراءة الفاتحة» مع العائلات الكبيرة بدوائر المحافظة، باعتبار أن رؤوس العائلات، وخاصة فى القرى، هم كلمة السر الأولى والأخيرة فى دعم المرشحين فى أى انتخابات لأن كسب دعم العائلات والتربيطات معهم يكون له تأثير فعال على أى مرشح يخوض الانتخابات.

وفى أسيوط، أثار حادث العثور على جثة شاب من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح «محمد أبوزيد» مقتولاً داخل المقر الانتخابى حالة من الغضب، وكشفت مصادر أمنية، لـ«الوطن»، أن المجنى عليه من أبناء عائلة «عربى» بقرية دوينة وعضو الحملة الانتخابية للمرشح، وعُثر عليه جثة هامدة إثر إصابته بتهتك بالرأس أثناء وجوده داخل شقة سكنية بالمساكن، بجوار عباد الرحمن، مقر المرشح «محمد أبوزيد»، المرشح عن الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط «فردى مستقل».

وبدأت الأجهزة الأمنية فى فحص كاميرات المراقبة بالمحال الموجودة بالعمارة التى بها المقر موقع الجريمة لكشف هوية الجناة، فيما قال أحد الأهالى، أثناء حديثه لـ«الوطن»: «سمعنا خبطاً بالمقر فجراً ولكن اعتقدنا أن أعضاء الحملة موجودون، وكاميرات المراقبة رصدت فتاة خرجت من العمارة مسرعة».

وزير التنمية المحلية: نقف على الحياد

فى سياق متصل أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، توجيهات إلى المحافظات برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، والتى تنطلق المرحلة الأولى منها داخل البلاد يومَى 24 و25 أكتوبر الجارى فى 14 محافظة.

وطالب «شعراوى» رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بضرورة الحياد تجاه جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية، وعدم الانحياز لمرشح دون آخر، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مشدداً على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات حظر أى دعاية انتخابية بالوحدات المحلية، أو أى منشآت حكومية داخل المحافظات، مع التأكد من التزام المرشحين بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية.