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"فودة"يطالب بحصة في التعيينات لأبناء المحافظة بجامعة الملك سلمان

كتب:

حماده الشوادفي
11:40 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
الاجتماع

الاجتماع

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،  في الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، اليوم، بمقر فرع الجامعة برأس سدر، بصفته أحد الأعضاء الرئيسيين في مجلس أمناء الجامعة.

وطالب  المحافظ خلال الاجتماع بتخصيص نسبة من المنح الدراسية لطلاب  جنوب سيناء، وتخفيض المصروفات الجامعية لأبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بها.

كما بحث المحافظ جميع الشكاوى والطلبات المقدمة من أهالي المحافظة، وناقش دراسة تقديم بعض التسهيلات المقدمة للأهالي خاصة أن الجامعة على أرض المحافظة، وتمتد بفروع ثلاثة في رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ.

وأكد المحافظ ضرورة الاستعانة بكوادر الخريجين المتفوقين من أبناء المحافظة، لتعيينهم معيدين بالجامعة لخلق كوادر أكاديمية متميزة، فضلًا عن أولوية تشغيل أبناء جنوب سيناء لدى شركات الصيانة والخدمات الإدارية واللاند سكيب، كما بحث محافظ جنوب سيناء استعداد الجامعة والمحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.

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